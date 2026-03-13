María Martín-Granizo puja fuerte por un lugar relevante en el Slalom

María Martín-Granizo, ilusionada con sus opciones en la prueba de Slalom de este sábado en los Juegos Paralímpicos de Invierno.

María Martín-Granizo afronta este sábado su segunda presencia competitiva en los Juegos Paralímpicos de Invierno. La esquiadora leonesa lo hace dispuesta a sacarse la espina del Gigante donde se vio obligada a abandonar en la segunda manga cuando atacaba las últimsa puertas y optaba claramente al diploma (incluso a la cuarta o quinta plaza). Y a salir de Milán Cortina D'Ampezzo con un diploma (¿y algo más más valioso?) bajo el brazo.

María, una de las benjaminas de la competición de esquí alpino y en este caso de la prueba de Slalom, es consciente que en esta modalidad es en la que cuenta con mayores opciones. Y por eso pondrá toida la carne en el asador, más bien sobre la nieve, para a partir de las nueve de la mañana intentar hacer más historia dentro del deporte leonés.

Sabe que el diploma está al alcance de su mano. Tal vez incluso algo más. Pero también es consciente que en un escenario de tanta exigencia cauqluier contratiempo puede llevar a que tus sueños no se hagan lo reales que precisas. Una salida, una mala trazada o una caída pueden variar por completo el panorama.

La esquiadora paralímpica leonesa es sabedora de ello. Pero también de su calidad y de un espíritu que no le hace temar nada.

Por eso tratará no solo de salir indemne de la primera manga, también hacerlo en la mejor posición posible para bucar en la segunda a partir de las 13.00 horas ser protagonista con un puesto relevante.

Eenfrente va a tener a la sueca Ebba Aarsjoe que se imponía el jueves el la prueba del Gigante y parte como la gran favorita. También a la francesa Aurelie Richard, bronce en esa misma disciplina, o a la rusa Varvara Voronchikhina que se colgaba la plata protagonizando una de las sorpresas.

La alemana María Rieder y las chinas Mengqiu Zhang y Wenjing Zhu también aparecen como rivales a batir para María Martín-Granizo que participa dentro de la categoría LW2 con un factor 0,9616. Y que estará arropada a lo largo de la preba por su familia y amigos en el escenario de la competición, en Los Dolomitas.