José Alberto: «Si queremos ganar hay que estar muy atentos»

José Alberto López asegura que para conseguir la victoria en el Reino de León su equipo ha de hacer un «muy buen partido». Recuerda que en la ida (2-4) el equipo que ahora entrena Rubén de la Barrera generó al conjunto verdiblanco «muchos problemas», y cree que fue uno de los mejores que ha pasado por El Sardinero.

Precisamente, subraya que tan solo tienen dos partidos de referencia del nuevo técnico de la Cultural, puesto que únicamente lleva dos encuentros en ese banquillo, y matiza que la Cultural ha desarrollado choques diferentes pese a haber sido un equipo «propositivo».

El técnico asturiano opina que, además, la salida es más complicada porque el Racing lleva unos cincuenta años sin conseguir ganar en tierras leonesas, por lo que es una salida «más exigente si cabe. Nos tenemos que centrar en lo que tenemos que hacer, tenemos que estar con todas las atenciones en el partido".