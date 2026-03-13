El Ademar León se atasca frente al Cuenca

El Abanca Ademar León salió de vacío de su visita al feudo del Cuenca (30-24) en un partido en el que los de Luis Puertas, salvo en los primeros compases, fueron a remolque de un rival muy intenso de principio a fin que supo buscarle las cosquillas a los leoneses para decantar la balanza a su favor tanto al descanso como al final.

El portero local Tonicher, que con 12 paradas en momentos importantes, fue una de las piezas clave en la derrota de los ademaristas. Le tocaba al Ademar medirse a un rival en racha que salió muy entonado a la pista, jugando con mucha intensidad. La igualdad era máxima y así lo reflejaba el marcador tras los primeros cinco minutos de juego (3-3).

Intentaban los leoneses romper el partido metiendo una marcha más en defensa y, tras adelantarse con un gol de Gonzalo, conseguían provocar varios errores del rival, pero la actuación de Tonicher les impedía ampliar diferencias y finalmente los locales volvían a igualarlo (4-4). A partir de ahí los locales empezaron a hacerse fuertes en defensa maniatando el ataque leonés para con un parcial de 6-1 situarse cuatro arriba en el electrónico (9-5).

Tocaba tiempo muerto para intentar parar la sangría. Lograba Puertas cambiar esa dinámica y a la vuelta los suyos recuperaban la intensidad en defensa, forzando las perdidas de balón de su rival. Alberto Martín recortaba distancias en el minuto 16, y los hermanos Pérez Arce ponían el 9-8 ayudados por las paradas de Álvaro Pérez.

Pero no conseguían los leoneses culminar su remontada y el Cuenca movía el banquillo para recuperar ritmo y control, colocándose con dos goles de renta. Lo intentaban los ademaristas, pero en los siguientes minutos las defensas se imponían y el marcador no se movería hasta el minuto 23 cuando Tavares ponía el 13-10. Sufría mucho Ademar ante la defensa del rival y no conseguía abrir huecos, mientras, a la contra, Álvaro Martín volvía a lanzar a los locales hasta los 4 goles (14-10). Pero en una reacción el Ademar lograba alcanzar el descanso solo dos abajo (15-13).

Pero la segunda parte no comenzaba bien para los visitantes. Dos nuevas paradas de Tonicher junto al acierto ofensivo permitían al Cuenca ponerse cuatro arriba (17-13). Al Ademar le faltaba un punto de agresividad tanto en ataque como en defensa que imposibilitaba que el margen bajara de los dos goles. A falta de 12 minutos para la conclusión el acierto de los locales los situaba con cinco goles de margen (25-20). Se encendían las alarmas en los ademaristas dado el poco tiempo que quedaba y la brecha de goles en el marcador. Luego llegaría el 27-21.

Quedaban poco más de cuatro minutos para el final y parecía imposible que Ademar pudiese conseguir la remontada. No fue factible y tras dos triunfos consecutivos le llegaba la derrota.