Reaccionar para no volver a las dudas

La última visita de la Deportiva a Cáceres fue en la Copa 2021-2022 y el resultado fue 1-2.L. DE LA maTA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La Deportiva quiere que la derrota de la semana pasada sea un paréntesis y un mal recuerdo y seguir con la línea de resultados de las ocho semanas anteriores. Este domingo se mide a un CP Cacereño que lleva dos meses sin ganar en casa, pero que está muy apurado en la clasificación, pues es 18º. El duelo arranca a las 16.00 horas en el Príncipe Felipe y se puede seguir en el minuto a minuto de Diario de León a través de su página web (www.diariodeleon.es), en Onda Bierzo, a través de la radio, y en los canales de televisión LaLiga+, Football Club, Euskaltel, R, Movistar+, Digi, Orange, +Media, Zapi.

El jueves se incorporaba a los entrenamientos Mfulu. El ex centrocampista de la UD Las Palmas y RC Deportivo lleva varios meses sin jugar. En los próximos días tendrá ficha. «Está feliz e ilusionado, aunque necesita un par de semanas para volver a sentirse futbolista. Lo conocemos y sabemos el tipo de futbolista que es, un top en 2ª División. Espero que en 1ª RFEF pueda dar el nivel», afirmó Nafti.

El preparador franco-tunecino cuenta con las bajas de Andújar, Erik Morán y Fede San Emeterio. Vlad Kysil podría entrar en el centro del campo en lugar de Esquerdo y Xemi o Keita en la mediapunta o arriba por Slavy.

Julio Cobos tiene las ausencias de Berlanga, Sanchidrián, Oussama y posiblemente también la de Deco, si bien recupera a Javi Ajenjo, ‘Hyjek’, que se perdió el último duelo en Ferrol y con el que los números del equipo mejoran de forma ostensible.

El partido de la 1ª vuelta acabó 2-0 (2 de noviembre) y supuso la última victoria de la etapa de Fernando Estévez en la formación berciana, la 2ª victoria liguera en casa y la última hasta el comienzo ante el Ourense CF el 10 de enero de la gran racha.

Dirige el partido el alcarreño Roberto Gonzalo Sánchez (Comité Castellano Manchego), con el que la Deportiva ha coincidido dos veces y ganado en ambas: 0-1 al Cornellà en la temporada 2023-2024 y 0-1 al Lugo en la 2024-2025. Aun así, tuvo dos malas actuaciones, perjudicando a la escuadra berciana.

PRECEDENTES

En 7 ocasiones ha visitado la Deportiva la casa cacereña. La más reciente fue en la Copa del Rey 2021-2022, cuando el cuadro de Bolo se impuso 1-2 con tantos de Kuki Zalazar y Agus Medina. Supuso la única victoria blanquiazul. Los otros 2 duelos fueron en 3ª División a mediados del pasado siglo, saldados con 4 victorias extremeñas y 2 empates.