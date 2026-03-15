La Cultural se complica la vida con su derrota en Jaén

Publicado por M. Ángel Tranca Redacción Creado: Actualizado:

JAÉN PARAÍSO INTERIOR 82

Fields (15), Tikhonenko (9), Santa (10), Lopes (2) y Casas (-). También jugaron: Felizor (13), López (-), Vergara (-), Fabial (8), Boahen (17), Martínez (8) y Moreno (-).

CULTURAL 69

Dylan Hayman (4), Didac Cebolla (11), Amadasun (6), Van der Heijden (15) y Rodrigo Llamas (2). También jugaron: Deng (9), Cabrera (3), Mckay Jr. (4), Diego Bulto (9), Traoré (-) y Jaime Llamas (6).

Marcadores parciales: 20-21, 36-40 (descanso), 59-58 y 82-69 (final). Árbitros: Elías Calvillo Rendón y Juan Antonio Expósito Ruf. Sin eliminados por personales. Incidencias: Palacio de los Deportes Olivo Arena de Jaén.

La Cultural sufrió una dolorosa derrota en su pulso frente al Jaén (82-69). El equipo leonés tuvo una buena puesta en escena en el inicio del primer cuarto, en el que se llegó a poner con una ventaja de cinco arriba (2-7). La reacción local llevó a un pulso igualado que se cerraba con 20-21 para los visitantes.

Los de Luis Castillo se iban de cuatro al descanso (36-40) pero tras un tercer cuarto parejo en el que rivalizaron con su oponente por llevar el control del marcador ‘patinaron’ en el último para caer por 13 puntos. El parcial de 23-12 en su contra fue definitortio para decantar el partido del lado de los locales y dejar a la Cultural en una complicada situación en la tabla en la décima posición y a tres triyunfos del equipo que precede a los leoneses, el Clavijo.