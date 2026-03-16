La Cultural Leonesa pide a La Liga no jugar ante el Valladolid el Sábado Santo 4 de abril

Diego Collado anotó el único gol del partido, como muestra la imagen, que dio la victoria a la Cultural ante el Real Valladolid en el José Zorrilla.LOF

La Cultural Leonesa intentará modificar la fecha del duelo autonómico ante el Real Valladolid, fijado en principio para el Sábado Santo 4 de abril a las 18.30 horas en el estadio Reino de León por designios de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), ya que considera que se vulnera la normativa de que existan al menos setenta y dos o más horas entre dos partidos.

Esta normativa no se cumple si se tiene en cuenta que, antes de la visita del Real Valladolid, la Cultural jugará en Huesca el Miércoles Santo 1 de abril a las 20.00 horas.

El equipo leonés, que presenta ante la Liga un recurso, también podría añadir la circunstancia que, al poder ser declarado previsiblemente partido de alto riesgo, requeriría de una especial presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una fecha complicada por las procesiones de Semana Santa en la capital leonesa, durante la tarde del 4 de abril, que también exigen cobertura de máxima seguridad.

Por otra parte, el Real Valladolid, dispondría de un día más de descanso antes de visitar el Reino de León, ya que en la jornada trigésimo tercera recibirá en el estadio José Zorrilla al Cádiz, el martes 31 de marzo, a partir de las 21.30 horas.