El Castellón, cita clave, y la SD Huesca despide a Bolo y al director deportivo y ficha a Oltra

La Cultural se enfrentará el lunes 23 de marzo al Castellón, a partir de las 20.30 horas en el estadio SkyFi Castalia, en la jornada 31 de Segunda División, con otra posibilidad más de cerrar esa racha tan negativa de 13 partidos consecutivos sin ganar. «Ojalá la Cultural varíe esa tendencia y comience a conseguir victorias para salvar la categoría. Eso es lo que todos queremos», manifestaron con rotundidad Óscar Díez, Juan Simón y José Antonio Pérez, con la moderación de Ángel Fraguas, en la tertulia de moda del deporte leonés ‘El VARDiario de León’.

Para jugar ante la Cultural, el conjunto castellonense pretende contar con Brian Cipenga, que ha recibido la llamada de su país, la República Democrática del Congo, para participar en la repesca clasificatoria para el Mundial 2026. Precisamente ese lunes arranca el parón de selecciones y los congoleños empezarían a reunir a sus convocados para el decisivo compromiso ante el ganador del Jamaica-Nueva Caledonia, pondría en peligro su presencia con los albinegros ante la Cultural. Depende de si Cipenga obtiene permiso. Muy improbable.

Por otra parte, Jon Pérez ‘Bolo’ y el director deportivo Ángel Martín González son despedidos de la SD Huesca por los malos resultados. Llega José Luis Oltra para suplir a Bolo.