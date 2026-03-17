Barri, el mariscal al que dejó irse la Cultural Leonesa

Diego Hernández Barriuso «Barri» (Salamanca, 1995) lidera la zona de máquinas del CD Castellón tras militar la pasada temporada en la Cultural, que no llegó a un acuerdo de renovación con el equipo leonés tras subir a Segunda División. El conjunto castellonense será el rival del cuadro leonés este próximo lunes a partir de las 20.30 horas en el estadio SkyFi Castalia. Barri se incorporó al CD Castellón en julio de 2025, firmando un contrato hasta junio de 2027. «Estoy muy contento. Sólo tengo buenas palabras para el club y la ciudad. He estado muy cómodo desde que llegué. La gente que trabaja en el club y los compañeros que ya estaban han hecho mucho por que los nuevos tengamos una buena adaptación», expresa. Y ahora es la principal amenaza para el que fue su club. La entidad deportiva leonesa no valoró sus condiciones a la hora de su renovación y las está demostrando en su Castellón. La receta de la excelente temporada del bloque castellonense se basa en que «estamos trabajando mucho en todos los sentidos. Todo el equipo es solidario para atacar y defender. Además, el balón parado también ha dado sus frutos. Tenemos que seguir trabajando en todas estas cosas para que se escapen los menos detalles posibles, que es lo que nos está haciendo estar ahí arriba».

Lo que más sorprende entre los aficionados del club leonés es que Barri llegó libre al CD Castellón sin que la dirección deportiva culturalista, liderada por José Manzanera, apostara fuerte por el cerebro charro, que así se convirtió en una de las caras nuevas para la temporada 2025-2026 del Castellón tras ser una pieza clave en el ascenso de la Cultural.

El salmantino de 30 años se consolidó rápidamente en su club, siendo nombrado uno de los capitanes del CD Castellón, siendo un jugador habitual en los esquemas del equipo, acumulando titularidades y goles, destacando su madurez en el centro del campo. Además, en su querido Reino de León anotó su primer gol con el Castellón, que suponía su primera diana en el fútbol profesional. Un encuentro en el que el Castellón inició esa racha que le llevó incluso a encabezar la clasificación de Segunda División. Ahora lleva tres derrotas seguidas, con 11 goles encajados: ante Racing de Santander (1-3), Real Sociedad B (4-2) y Sporting de Gijón (4-1). Aún así, Barri será una amenaza.