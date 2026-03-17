Lucas Ribeiro acorta los plazos para volver a jugar tras su lesión

El atacante brasileño de la Cultural Leonesa Lucas Ribeiro está acortando los plazos de su recuperación de la lesión en la pierna izquierda, que sufrió a comienzos de marzo tras el encuentro ante la UD Las Palmas, para poder medirse al Andorra, próximo rival en el estadio Reino de León.

El jugador de Santa Helena sufrió una fuerte contusión en la penúltima sesión preparatoria antes del viaje a Almería y se perdió la cita ante el conjunto andaluz —donde hubiera sido baja igualmente por sanción-, así como la posterior ante el líder de LaLiga Hypermotion, Racing de Santander.

Desde los servicios médicos se trabaja en su inmediata recuperación. Rubén de la Barrera podría contar en breve con el jugador que ya utilizó en su debut ante la UD Las Palmas (0-3).