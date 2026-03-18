Morales, en los 23 años de la Peña Real Madrid-Trobajo del Camino

La Peña Real Madrid de Trobajo del Camino celebrará este próximo sábado 21 de marzo el XXIII aniversario de su fundación, arrancando los actos previstos para ello con una recepción de peñas, socios y sinpatizantes a partir de las 21.00 horas en el Restaurante Atrio de la capital leonesa, para a las 21.30 horas festejarlo con una cena de celebración en el citado restaurante, con la asistencia como representante del club madridista del exfutbolista José Luis Morales.

La velada transcurrirá a buen seguro en medio de un ambiente festivo y distendido tras el pase del Real Madrid a cuartos de final de la Liga de Campeones tras eliminar al Manchester City de Guardiola. También habrá obsequio de regalos entre los asistentes.