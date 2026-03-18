Tresaco, elegido 'Jugador Mahou Cinco Estrellas' de la Cultural Leonesa

El futbolista de la Cultural Rafa Tresaco recibió el trofeo que le acredita como 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' de la Cultural en el mes de febrero.DL

Mahou Cinco Estrellas y los aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa eligen a Rafa Tresaco como Jugador Cinco Estrellas de febrero. El sabor Cinco Estrellas de Mahou es un referente de calidad cervecera y, por ello, la marca y la afición culturalista premian también la calidad del trabajo del jugador, destacando así su compromiso y excelencia en el terreno de juego.

El delantero oscense se muestra agradecido con este premio que recibe por primera vez desde su llegada al equipo leonés el pasado junio.

A continuación, en el plano estrictamente deportivo Tresaco es optimista y ve opciones de mantener la categoría de Segunda División a falta de doce jornadas, pese a la difícil situación clasificatoria del equipo, penúltimo y a siete puntos de los puestos de permanencia: "En ningún momento he visto al equipo muerto y con la actitud que se está mostrando en los entrenamientos y lo que exige Rubén De la Barrera no lo va a estar", asegura el jugador que volvió a jugar, después de dos partidos ausente por lesión, ante el líder Racing de Santander (1-2).

Tresaco justifica los cambios que va introduciendo el nuevo técnico culturalista en su intención de "probar y ver jugadores, porque acaba de llegar y quiere dar con la tecla y todos estamos entrenando muy bien y preparados para cuando llegue la oportunidad, dar lo mejor".

Sobre su escasa aportación ofensiva, con tan solo un gol, el exdelantero del Zamora alude a su posición en el terreno de juego, tanto con Raúl Llona, como con José Ángel Ziganda, "muy lejos del área rival y me encontraba más de lateral, que de extremo y eso ha condicionado a los números, pero con la llegada de Rubén voy a estar más cerca del área contraria", explica.

De hecho, entre los cambios que ha podido introducir el técnico coruñés, pese a no traducirse en resultados, con tres derrotas en otras tantas jornadas, Rafa Tresaco se refiere a la "mayor intensidad" en los entrenamientos y mostrando en los partidos una defensa más adelantada, lo que requiere de un mayor esfuerzo físico.

Por otra parte, antes de pasar a formar parte de la Cultural y Deportiva Leonesa, el extremo izquierdo defendió las camisetas del Racing de Santander, el Marbella FC o el SD Huesca, entre otros equipos.

En cuanto a la dinámica de elección del Jugador Cinco Estrellas, los aficionados votan a través de X (Twitter), en el perfil de @futbolmahou, con la colaboración de la cuenta oficial de la Cultural y Deportiva Leonesa (@cydleonesasad), a su jugador elegido entre los cinco que propone el club mensualmente con el hashtag #JugadorCincoEstrellas. Para votar tienen que marcar retuit o favorito en el nombre del futbolista al que quieran que se le otorgue el premio y en el plazo determinado para recoger los votos. Una vez se hace el recuento se determina al ganador.