Félix Macías y Joni Boxes, nuevo mano a mano con sabor a revancha

Presentación del rally en la sede de Telenauto.L. DE LA maTA

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

La instalaciones de Telenauto Audi en Ponferrada acogieron la presentación de la XXXIII edición del Rally de El Bierzo, 1ª gran prueba de la temporada, que tendrá mañana (21.00 horas) la ceremonia de salida en La Rosaleda de Ponferrada y que afrontará el sábado 85 kilómetros cronometrados en 8 tramos (4 que se recorren 2 veces cada uno). Está organizado por el Team Repauto y contará con la participación de 45 pilotos.

Se espera, como el año pasado, un mano a mano entre Félix Macías y Joni Boxes.

La cita empezará en Corullón a las 08.57 horas y tendrá su último tramo en Paradaseca desde las 18.49 horas.