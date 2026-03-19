Reto mundial para la leonesa Marta García en Polonia

Marta García es la reina indiscutible de las pruebas de fondo en España. Una vitola que tratará de aplicar este sábado en el Mundial en pista cubierta de Torun (Polonia) donde la leonesa aspira a refrendar también su papel preponderante en el ámbito internacional. Lo hace sabedora de que el triunfo parece cosa de una atleta, salvo sorpresa la etíope Freeayni Hailu y que si falla a su estela estará la italiana Nadia Battocletti.

Pero Marta también conoce sus posibilidades mejor que nadie. Y esas pasan por dar algún salto hacia adelante y mejorar la séptima posición del pasado año. el diploma parece asegurado en una final directa sin cribas previas que puedan desgastar las reservas de fuerzas. Pero dado su estado de forma y el crecimiento exponencial en todos los sentidos a nivel deportivo que está firmando la leonesa el reto es más que considerable. Y factible.

Marta llega además avalada por sus marcas y actuaciones en este 2026. En el primero de los apartados nada menos por el nuevo récord de España de los 3.000 metros que pulverizaba en nada menos que cuatro segundos en Lievin y que ha fijado en 8:34.28, un registro incluso que por piernas y pulmones puede mejorar.

Para ella tal vez no en la final. Aunque todo dependerá de como transcurra esta cuyo inicio está fijado para las 19.04 horas del sábado. Una carrera no demasiado rápida puede venirle bien. Tampoco a un rito notable tendría problemas, pero si es capaz de responder a las acometidas de Hailu su final puede proporcionarle un lugar destacado. Con 15 vueltas por delante a una pista con una cuerda de 200 metros cualquier circunstancia que se salga del guion no es buena. Aunque Marta García tiene respuesta para ello como ya ha demostrado en los escenarios más exigentes.

La plusmarquista nacional de los 3.000 metros acude además al Kujawsko-Pomorska Arena de Torun como uno de los tres ‘capitanes’ de una delegación española conformada por 22 integrantes. Quique Llopis, Mo Attaoui y la propia Marta lideran las esperanzas de una selección que del 20 al 22 de marzo aspira a refrendar el buen momento del atletismo español.

En el caso de Marta, con 13 internacionalidades a sus espaldas, con experiencia en este tipo de campeonatos. No en vano este será el tercero en su equipaje al que hay que añadirle un Europeo más. En Nanjing 2025 España se colgó tres bronces, con Elvin Josué Canales en 800 metros, Fátima Diamé en longitud y Ana Peleteiro en triple. Estas dos últimas son dos de las ausencias más significadas al no haber logrado la mínima y por estar embarazada de su segundo hijo, respectivamente.

Reto añadido y aún más difícil es alcanzar un oro que no logra la selección española desde que Mariano García venció en los 800 metros en Belgrado 2022. El murciano competirá en Torun en los 1.500 metros con su habitual ambición junto a Carlos Sáez aun siendo consciente de que su crono de este año de 3:35.53, pese a ser su mejor marca, le sitúa tan solo decimonoveno entre los inscritos, que lidera el portugués Isaac Nader (3:32.44), campeón mundial al aire libre el pasado año. Ausente también el campeón olímpico en París de triple salto, Jordan Díaz, las principales esperanzas españolas de podio se centran en Llopis y Attaui, que aspiran al máximo en los 60 metros vallas y en los 800 metros. Llopis batió este invierno con 7.45 la plusmarca nacional que tenía Orlando Ortega con 7.48 y ha demostrado este invierno que está en gran forma.

Plata continental en Roma 2024 y cuarto en los Juegos de París 2024 y en el Mundial de Tokio 2025 en los 110 metros, Llopis es quinto del ranking de 2026 y cuarto entre los inscritos, empatado con el francés Wilhem Belocian, solo superado por el polaco Jakub Szymanski y los estadounidenses Dylan Beard y Trey Cunningham, que han corrido en 7.35. No hay que olvidar tampoco a Asier Martínez con su 7.59. Attaoui, plusmarquista nacional al aire libre de 800 (1:42.04), en pista corta bajó este invierno de 1:45 (1:44.98). Es quinto del ranking mundial y dispone de experiencia en la gran competición y un buen rendimiento este año.