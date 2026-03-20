La ULE celebra los éxitos deportivos del ULE Sprint en el Campeonato de España

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Universidad de León celebra los éxitos deportivos del ULE Sprint tras su destacada participación en el Campeonato de España, donde sus integrantes subieron al pódium y sumaron medallas que consolidan a la ULE entre las universidades con mayor presencia deportiva, demostrando talento, esfuerzo y dedicación en cada prueba.

Este viernes, el vicerrector de Estudiantes, Cultura y Deportes, Diego Soto, recibió a los medallistas en un acto de reconocimiento que puso en valor no solo sus resultados, sino también su capacidad para compaginar la formación académica con la excelencia deportiva.

“Los logros de estos deportistas reflejan años de dedicación, disciplina y talento, y se convierten en un referente y fuente de inspiración para toda la comunidad universitaria. Además, evidencian el firme compromiso de la Universidad de León con el desarrollo de la carrera dual, permitiendo a los atletas de alto nivel compatibilizar estudios y deporte”, destacó Soto.

Entre los últimos éxitos individuales, el de Tilena Martínez Fernández, estudiante de Ingeniería Agraria, que obtuvo la medalla de plata en el Campeonato de España Sub23 y en el Absoluto de Short Track, la cuarta posición individual en la European Throwing Cup y la medalla de oro por equipos con la selección española. Una atleta que además cuenta con seis medallas en Campeonatos de España en categoría Sub20 y una medalla en el Campeonato de España Universitario de Atletismo del año pasado.

María López Muñoz, de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, conquistó la plata en lanzamiento de jabalina en el Campeonato de España de Lanzamientos Largos, sumando además medallas en categorías inferiores, como en el Campeonato de España Sub20 del 2025.

Lucía Juan Cantón, del máster de Alto Rendimiento, alcanzó la plata en el Campeonato de España de Cross por Relevos Mixtos y la octava posición en el European Champion Clubs Cup Cross Country, después de haber participado en 2025 en el FISU World Universito Championships en la prueba de 800 metros.

Claudia Ponga Santamarta, estudiante del IES Ordoño II, logró el bronce en 1500 metros en el Campeonato de España Sub18 y otra medalla de bronce con la selección de Castilla y León en el Campeonato de España de Campo a Través.

Entre los atletas de categoría máster, Rubén Fernández Montiel conquistó el oro en lanzamiento de martillo pesado con récord de campeonato y segunda mejor marca mundial del año, la plata en lanzamiento de martillo y la cuarta posición en peso, mientras que su hermano Felipe Fernández Montiel obtuvo el oro en lanzamiento de jabalina en el Campamento de España.

Por último, Daniel Pérez Martínez, en la categoría adaptada, sumó tres medallas de oro en salto de altura, jabalina y longitud en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo Adaptado, celebrado el pasado fin de semana en Guadalajara.

Éxitos que reflejan, según destacó Soto, cómo el equipo ULE Sprint combina formación académica y rendimiento deportivo, reforzando el prestigio de la Universidad de León y demostrando que es posible alcanzar la excelencia tanto en los estudios como en el deporte, convirtiendo a sus integrantes en un ejemplo de esfuerzo, dedicación y compromiso para toda la comunidad universitaria.