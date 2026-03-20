Diario de León

La Cultural Leonesa busca saber ganar

De la Barrera afirma que «ganar acerca a seguir ganando si se tiene claro porqué se ha ganado»

Tresaco intenta irse de Rodri Suárez durante una sesión de entrenamiento.

Tresaco intenta irse de Rodri Suárez durante una sesión de entrenamiento.CYDL

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Guillermo Mieres
León

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La Cultural lleva 13 partidos sin conocer lo que es la victoria, concretamente desde el 7 de diciembre de 2025 cuando se venció en Eibar por 1-2 con goles de Manu Justo de penalti y Thiago Ojeda. Sin embargo, Rubén de la Barrera considera que «yo al equipo anímicamente lo veo bien, es consciente de lo que se pretende ir haciendo y construyendo, lógicamente con el objetivo de ir siendo cada vez más y más competitivo, sabiendo que estábamos en un momento de la temporada que por dinámica y por nivel de rivales también, sabes que un mínimo error te puede penalizar hasta el punto de que te impida sumar. Eso es así y de cara al lunes, pues nada cambia porque el nivel de exigencia va a ser el más alto».

Sobre el partido que se puede encontrar el equipo leonés en Castalia, el técnico gallego aseguró que: «la salida de balón tiene que ver con el tipo de defensa del rival. Lógicamente, si un equipo te viene arriba sin emparejarse, pues los caminos serán unos; y si un equipo decide emparejarse los caminos serán otros y defensivamente tres cuartas partes de lo mismo. A mayores de que el Castellón es un equipo dinámico, un equipo en el que atacan todos, un equipo que es mucho de volumen de apoyos, de desmarques, de muchos recursos y capacidad a nivel individual, entonces todo ello es cambiante».

«Al final esto es fútbol y aquí hay que querer ganar, hay que querer competir y nos da igual que el rival sea Las Palmas, que sea el Racing de Santander, que sea el Castellón o que sea cualquier otro», concluyó.

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