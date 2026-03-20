La Cultural Leonesa busca saber ganar

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Cultural lleva 13 partidos sin conocer lo que es la victoria, concretamente desde el 7 de diciembre de 2025 cuando se venció en Eibar por 1-2 con goles de Manu Justo de penalti y Thiago Ojeda. Sin embargo, Rubén de la Barrera considera que «yo al equipo anímicamente lo veo bien, es consciente de lo que se pretende ir haciendo y construyendo, lógicamente con el objetivo de ir siendo cada vez más y más competitivo, sabiendo que estábamos en un momento de la temporada que por dinámica y por nivel de rivales también, sabes que un mínimo error te puede penalizar hasta el punto de que te impida sumar. Eso es así y de cara al lunes, pues nada cambia porque el nivel de exigencia va a ser el más alto».

Sobre el partido que se puede encontrar el equipo leonés en Castalia, el técnico gallego aseguró que: «la salida de balón tiene que ver con el tipo de defensa del rival. Lógicamente, si un equipo te viene arriba sin emparejarse, pues los caminos serán unos; y si un equipo decide emparejarse los caminos serán otros y defensivamente tres cuartas partes de lo mismo. A mayores de que el Castellón es un equipo dinámico, un equipo en el que atacan todos, un equipo que es mucho de volumen de apoyos, de desmarques, de muchos recursos y capacidad a nivel individual, entonces todo ello es cambiante».

«Al final esto es fútbol y aquí hay que querer ganar, hay que querer competir y nos da igual que el rival sea Las Palmas, que sea el Racing de Santander, que sea el Castellón o que sea cualquier otro», concluyó.