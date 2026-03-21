Marta García, diploma mundial

Marta García volvió a diplomarse en un Mundial. Lo hizo con la octava posición en la final de los 3.000 metros en la que fue protagonista durante buena parte de una carrera marcada por los empujones y la caida de la gran favorita, la etíope Hailu que a pesar de lograr levantarse y seguir adelante no pudo luchar por las medallas.

Marta, séptima la edición del pasado año, se presentaba a la cita en un gran momento de forma y con el reto de luchar por mejorar ese peldaño. En una final de muchos quilates la leonesa no se guardó nada. Sabía que ritmo le venía mejor y por eso se puso desde la salida a comandar el grupo. Tras la primera vuelta dejaba esa responsabilidad a Jeruto. Par a par con Battocletti Marta se mantenía en ese lugar una vez superados los 400 metros (1:15.71). Y así siguió al completar el primer tercio de la prueba, los 1.000 metros. El 3:15.06 no era elevado y eso permitió que el grupo estuviera muy poblado con pisotones, codazos y algún tropiezo. Uno de esos involucró a la leonesa con la australiana Hull que sacaba su brazo obligando a Marta evitar tropezarse. La acción de Hull acabó con la gran favorita, Hailu, por los suelos y llevó a Marta a caer hasta la sexta plaza.

Al paso por el 2.000 era Majori la que marcaba el paso con Marta en la sexta posición esperando que el ritmo se elevara. Jeruto fue la encargada de poner una marcha más respondiendo a la perfección la italiana Battocletti, McKay, Hull y Baweke. También Marta que aguantaba hasta que la a la postre ganadora, la italiana Battocletti aceleraba un poco más. Marta no bajaba el tono pasando a la cuarta posición. Restaban ya 600 metros y la atleta leonesa no tiraba la toalla en busca de un puesto en el top-5.

La carrera estaba ya lanzada y todo podía pasar. Hailu intentaba recuperar posiciones tras su caída y en esas Hull ponía la directa. Respondían McKay y Battocletti mientras Marta cedía algo de terreno.

En la última vuelta a falta de 200 metros era Battocletti la que pasaba al ataque. Su aceleración la llevaba a ocupar la primera posición de la que no se iba a bajar ya cruzando como nueva campeona del mundo de los 3.000 metros la línea de meta. Y con un tiempo de 8:57.64.

La segunda posición se la arrebataba en un final al sprint Mckay a Hull mientras que también con la foto-finish por medio Marta García era octava tras la sueca Sjöberg. La leonesa paraba el crono en 9:03.61 ocupando puesto de diploma mundial en una carrera en la que demostró que tiene condiciones para estar con las mejores, pero que con tantas atletas en la pista y algún que otro codazo sus opciones se vieron perjudicadas. Eso sí, la octava posición reconoce que a día de hoy Marta García está entre las mejores atletas del mundo en las pruebas de fondo.

Marta García llegó a liderar la prueba y a transitar en la cuarta posición a falta de tres vueltas para su conclusión