Jaén Paraíso Interior hace su agosto contra los equipos leoneses, primero Cultural y ahora Ciudad de Ponferrada

Los dos equipos leoneses han perdido contra el de Jaén.L. De la Mata

Publicado por Guillermo Mieres Redacción Creado: Actualizado:

Si la pasada jornada el Jaén Paraíso Interior vencía en tierras andaluzas a la Cultural Leonesa de baloncesto por 82-69, el 21 de marzo su víctima leonesa fue el Ciudad de Ponferrada, al que derrotó en la comarca por 79-84.

Unos muy malos primer y tercer cuarto condenaron a los bercianos, que lo intentaron arreglar en el último parcial (27-18), pero no dio tiempo para más.

Con estas dos victorias consecutivas los jienenses tratan de evitar el puesto de play out para la salvación, colocándose a una sola victoria de la Cultural.