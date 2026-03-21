Diario de León

Jaén Paraíso Interior hace su agosto contra los equipos leoneses, primero Cultural y ahora Ciudad de Ponferrada

Los dos equipos leoneses han perdido contra el de Jaén.

Los dos equipos leoneses han perdido contra el de Jaén.L. De la Mata

Publicado por
Guillermo Mieres
Redacción

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Si la pasada jornada el Jaén Paraíso Interior vencía en tierras andaluzas a la Cultural Leonesa de baloncesto por 82-69, el 21 de marzo su víctima leonesa fue el Ciudad de Ponferrada, al que derrotó en la comarca por 79-84. 

Unos muy malos primer y tercer cuarto condenaron a los bercianos, que lo intentaron arreglar en el último parcial (27-18), pero no dio tiempo para más.

Con estas dos victorias consecutivas los jienenses tratan de evitar el puesto de play out para la salvación, colocándose a una sola victoria de la Cultural. 

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