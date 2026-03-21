Jaén Paraíso Interior hace su agosto contra los equipos leoneses, primero Cultural y ahora Ciudad de Ponferrada
Si la pasada jornada el Jaén Paraíso Interior vencía en tierras andaluzas a la Cultural Leonesa de baloncesto por 82-69, el 21 de marzo su víctima leonesa fue el Ciudad de Ponferrada, al que derrotó en la comarca por 79-84.
Unos muy malos primer y tercer cuarto condenaron a los bercianos, que lo intentaron arreglar en el último parcial (27-18), pero no dio tiempo para más.
Con estas dos victorias consecutivas los jienenses tratan de evitar el puesto de play out para la salvación, colocándose a una sola victoria de la Cultural.