Victoria de récord de Jorge Blanco en la Media Maratón de León

En una Media Maratón de León de récord no podía faltar el de el ganador de la prueba reina.

Con 7.000 atletas entre las cuatro carreras previstas Jorge blanco se convertía en el gran protagonista con la nueva plusmarca de la prueba que hasta este domingo estaba en poder de Sergio Sánchez.

Ni la exigencia del trazado con un desnivel superior a los 800 metros impedía al atleta lionés salirse con la suya.

Eso sí no lo tuvo fácil pero a un ritmo de paso ligeramente superior a los tres minutos Jorge fue fraguando su doble objetivo el de ganar la carrera y también establecer un nuevo registro.

Hasta este domingo estaba en 1h05.11.

La táctica del pupilo de José Enrique Villacorta salió a la perfección ya que después de unos primeros kilómetros en los que contó con cierta ayuda se iba en solitario hacia la meta. Por el kilómetro cinco su marca de 15:27 ya decía lo que podía ocurrir. Los pasos por el kilómetro 10 también iban encaminados al objetivo al igual que en el 13 donde paraba el crono en 39:33.

Su ritmo de paso le habría de par en par las puertas al objetivo ya que en el kilómetro 16,3 su 47:37 lo decía todo.

Al final Jorge se presentaba en la meta con un crono de 1h04:17 ante el delirio de todos los espectadores presentes en el estadio hispánico.

Completaban el podio Samuel Mateos y Jorge Sierra.

Por lo que respecta a la categoría femenina el mano a mano hasta casi la línea de meta tenía como protagonistas a Lucía Centeno y Loreto Pacho con la zamorana Lara de Castro también en la batalla.

Fue en el tramo final cuando Lucía lograba adquirir unos segundos de renta que le permitieron cruzar en solitario la línea de meta con una marca de 1h24:15 aventajando en cuarenta y dos segundos a Loreto y en algo más de un minuto a Lara La Media Maratón de León también tuvo sus carreras hermanas.

En los cinco kilómetros el triatleta Kevin Viñuela se apuntaba la victoria con una marca de 15:25.

El cuadro de honor lo comentaban Daniel Sierra y Fernando Sanjosé.

Por lo que respecta a la categoría femenina la vencedora era Alba González por delante de María Gómez y Jimena Martín.

En la Peque Media Ivan Vidal y Sofía Álvarez eran los primeros en cruzar la línea de meta al igual que en la Mini Media Jorge Suárez y Daniela Lazo.