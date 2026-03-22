La salvación de la Cultural Leonesa pasa por ganar al Castellón

El cierre de la jornada 31 de LaLiga Hypermotion presenta un duelo cargado de necesidad en el SkyFi Castalia (20.30 horas por Movistar LaLiga), donde la Cultural Leonesa visita a un CD Castellón que no se encuentra en su mejor momento después de tres derrotas consecutivas y once goles encajados.

El equipo leonés concluye este lunes en Castellón su particular fase de la Liga ante los equipos aspirantes al ascenso para intentar reengancharse a sus opciones de permanencia y evitar superar su peor registro de jornadas sin ganar —trece— en la categoría de plata.

El equipo de Rubén de la Barrera, que desde su llegada al banquillo aún no ha logrado sumar, después de tres derrotas con ocho goles encajados y tan solo uno anotado, contará con algunas modificaciones en su alineación inicial. El técnico ha ido modificando en todos sus partidos el once de salida, sin dar con un equipo definido, también por las lesiones, modificando en alguna ocasión, incluso, el dibujo táctico, aunque siempre marcado por una alternativa más ofensiva.

Los culturalistas, que ofrecieron una mejoría en su juego frente al líder Racing de Santander, pese a la derrota en los minutos finales (1-2), necesitan romper una dinámica negativa que les ha llevado a colocarse en la última posición de la tabla en Segunda División tras el triundo del Mirandés sobre el Real Valladolid (2-1).

Los albinegros, por su parte, que llegaron a estar líderes hace algunas jornadas, encadenan tres derrotas consecutivas que le han hecho caer a la séptima posición. Está a tiro de entrar en la zona de play off. Una derrota les dejaría en esa séptima plaza.

El equipo de Pablo Hernández, que volverá al banquillo tras dos partidos de sanción, llega a este encuentro sacudido por el ‘virus FIFA’, dado que, al jugarse el partido el lunes, ya no podrá contar con Brian Cipenga ni con Awer Mabil, convocados con las selecciones de Congo y Australia, respectivamente. Tampoco está disponible Jérémy Mellot, por sanción, y Douglas Aurélio, por lesión.

La primera incógnita está en el lateral derecho, que podría ocupar Raúl Sánchez. Pablo Santiago jugaría en una de las dos bandas e Isra Suero podría entrar en el once inicial para jugar en el enganche junto a Álex Calatrava.