Hugo impulsa a la Cultural Leonesa juvenil

Publicado por Álvaro Ozalama Valladolid Creado: Actualizado:

VICTORIA 2

Hugo; José (Éder, min 46), Owen (Gallo, min 79), Isma, Guti, Juanca (Iván, min 46), Fran (Julio, min 17), Izan (Ramón, min 73), Sergio, Oualid y Sanchi.

CULTURAL LEONESA 3

Lico; Álvaro (Cachán, min 69), Lazo (Pablo, min 69), Raúl Calvo, Raúl, Miguel, Hugo, Mauro (Zalagán, min 69), Diego (Jorge, min 69), Dani y Marc (Axel, min 74).

Goles: 0-1, min 18: Hugo; 0-2, min 43: Hugo, de penalti; 1-2, min 52: Oualid; 2-2, min 64: Oualid, de penalti; 2-3, min 65: Hugo. Árbitro: Paula Peláez (Comité vallisoletano). Mostró amarilla a los locales Owen, Ethan, Sanchi; y a los visitantes Raúl Calvo, Mauro, Diego y Dani (dos, lo que conllevó su expulsión). Mostró roja directa al local Isma. Incidencias: Luis Minguela.

La Cultural firmó una victoria de autoridad y madurez competitiva en su visita al Victoria CF (2-3), en un encuentro que exigió al líder saber interpretar dos escenarios muy distintos. El conjunto leonés fue claramente superior en la primera mitad, donde impuso ritmo, criterio y profundidad, especialmente por los costados. En ese contexto emergió la figura de Hugo, decisivo no solo por su acierto, sino por su constante amenaza al espacio. El primer tanto llegó en el minuto 18, tras una acción individual del propio Hugo, que desbordó por banda y definió con solvencia. Antes del descanso, en el 43, el propio Hugo amplió la ventaja al transformar un penalti. Con el 0-2, el líder parecía tener el partido bajo control, pero se demostraría que nada más lejos de la realidad.

El Victoria CF elevó su nivel competitivo y encontró premio a su insistencia en acciones a balón parado. En el minuto 52, Oualid recortó distancias con un lanzamiento de falta directa, abriendo una segunda mitad mucho más equilibrada. Y en el 64’, Oualid volvió a golpear desde los once metros para establecer el empate. La reacción leonesa fue inmediata. Apenas un minuto después, Hugo culminó un rápido contraataque con el 2-3, firmando su tercer tanto.