De la Barrera: "La clave es el ritmo alto y hacer el partido largo"

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, está convencido que un triunfo en terreno castellonense, que supondría poner fin a una racha de trece jornadas sin conocer la victoria «impulsaría cien por cien» a su equipo, al que ve en buena disposición para luchar por el objetivo de la permanencia pese a la complicada situación clasificatoria, colista de Segunda División y a nueve puntos del Real Valladolid que marca la salvación.

El técnico culturalista desconfía de la dinámica del CD Castellón, también negativa, con tres derrotas consecutivas, que considera que «no son reales» y advierte que el juego del conjunto de Pablo Hernández supone una apuesta por «venir altos, ser muy agresivos y presionantes».

De la Barrera espera que su equipo «mantenga el ritmo, reduciendo la cantidad de errores no forzados y creciendo en todas las facetas del juego, en un partido que sea largo».