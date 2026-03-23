El conflicto bélico rompe el sueño de retorno de Donlin al Ademar León

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

Drew Donlin es un jugador de balonmano estadounidense pero también capitán de su fuerza aérea. Merced a un acuerdo entre el Ademar y el ejército americano, el pivote disputó dos temporadas en la ciudad de la cuna del parlamentarismo: la 2019-2020 y la 2020-2021. Si bien requirió un alto grado de adaptación al balonmano español y europeo (fue el primer nacido en Estados Unidos en disputar competiciones de clubes del viejo continente, concretamente en la EHF Cup 2019–20), por lo que su primera temporada fue un poco de trámite y pudo considerarse floja; en su segundo año en León rindió a gran nivel, sobre todo defensivamente, pero también con una aportación ofensiva valorable (30 goles).

Sus otras obligaciones contractuales le obligaron a volver a su país, específicamente al estado de la costa oeste de California, donde ha estado jugando en el San Francisco CalHeat y el California Eagles. Además de ser un habitual con su selección. Tanto en su mente como en la de los rectores del Ademar siempre estuvo sobre la mesa la posibilidad del retorno del pivote.

De hecho, hace dos años, Donlin estuvo en León con su selección jugando unos partidos de preparación y declaró a este periódico que: «Sería una posibilidad real a partir del verano de 2025, pero tendría que perfilar algunas cosas con el ejército». Este pasado verano no se dieron las circunstancias, pero en las últimas semanas el club marista estaba tanteando la situación de cara al ejercicio venidero.

Ejemplo del efecto mariposa: la decisión de Trump de bombardear Irán va a impedir la llegada de Donlin a León

Sin embargo, la guerra de Irán promovida por Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza y la viral oposición de Pedro Sánchez a la manera americana de actuar, dificultan sobremanera la llegada a una ciudad española de un miembro de las fuerzas aéreas americanas. En palabras de un miembro del club: «a día de hoy, las posibilidades de su llegada son escasas». Podría ser esto un ejemplo del efecto mariposa dentro de la teoría del caos: la decisión de Trump de bombardear Irán va a impedir la llegada de Donlin a tierras leonesas.

Donlin dejó un gran recuerdo en el Ademar. Vivió una evolución enorme como jugador del primer equipo, pero sobre todo se le recuerda por su enorme profesionalidad. «Era el primero en llegar a los entrenamientos y uno de los últimos en marcharse», recordaron algunos compañeros que coincidieron con él.

La idea primigenia que estaba ahora sobre la mesa es que a Donlin le podría venir muy bien volver a tener ritmo competitivo de alto nivel de cara a los JJ.OO. de Los Ángeles 2028, donde Estados Unidos busca hacer un buen papel en el mayor número posible de deportes, siendo el balonmano uno de los pocos donde no es potencia ni se acerca a los puestos de privilegio. Pero de momento ese retorno debe quedar aparcado a la espera de nuevos acontecimientos.

Lo que sí han logrado las buenas relaciones entre el equipo marista y la Federación de Balonmano de Estados Unidos fueron unos días de entrenamiento de Cyrus Mohseni, un portero de 33 años que, tras dejar el fútbol, busca adquirir las condiciones necesarias para optar estar en el equipo de balonmano de las Olimpiadas de Los Ángeles 2028.