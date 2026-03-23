El Ademar León decide ejecutar el año adicional de los contratos de Oscar Lindqvist y Rubén Rozada

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El lateral izquierdo sueco del Ademar Oscar Lindqvist seguirá en la plantilla marista en la próxima temporada 2026-2027, tras ejecutar el club la cláusula firmada cuando llegó en el verano de 2024 que permitía extender su continuidad unilateralmente por un año.

El pivote asturiano Rubén Rozada también llegó a León ese mismo verano con un contrato de dos temporadas más otra adicional. Ademar igualmente prolongará su estancia en la ciudad por ese año extra. Su rol defensivo es de vital importancia para Puertas.

CAMPUS MULTIDEPORTE

El Ademar organiza el II Campus Multideporte de Semana Santa, destinado a niños entre 6 y 12 años. La sede es el Pabellón de Ventas Oeste, los días 27, 30, 31 marzo, 1 y 6 de abril de 10.00 a 14.00 horas, coincidiendo con la ausencia de clases. El precio completo es de 75 euros. El enlace al formulario para apuntarse es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/1WfdG2blLpaDaDVRW6jknLGjKjyRxsMBGHWPd2Lkh6HY/viewform?edit_requested=true