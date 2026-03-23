La Cultural Leonesa rescata un punto al anotar Chacón un penalti en el último minuto

Un punto de la Cultural (suma 28) para aminorar a ocho la distancia con el Real Valladolid (36) que marca la salvación. La Cultural Leonesa rescató un punto en su visita al Skyfi Castalia ante el Castellón (1-1), en un partido en el que los locales se adelantaron en el inicio de la segunda parte con un gol de Camara, pero Luis Chacón logró el empate en el minuto 90, gracias a un penalti convertido por el gallego por un derribo de Ismael Fadel sobre Rubén Sobrino dentro del área.

Para este partido, el técnico visitante, Rubén De la Barrera, salió con el esquema táctico 4-4-2, en el que hubo variaciones respecto al último once inicial que cayó derrotado en el estadio Reino de León ante el Racing de Santander por 1-2. Repitió con Edgar Badía bajo palos y también con la línea defensiva formada por Víctor García, que ocupó el carril derecho, e Hinojo, que jugó en el lateral izquierdo, quedando Rodri Suárez y Barzic como pareja de centrales. En la línea medular hubo una novedad, ya que sacó de inicio al mediocentro Radoja, en lugar de Selu Diallo, que se sentó en el banquillo, y estuvo acompañado por Thiago Ojeda. Ambos se encargaron de galvanizar el juego en la zona de creación en el centro del campo. Iván Calero siguió ocupando la banda derecha, mientras que Homam salió como titular en el costado izquierdo. La punta de ataque la formaron Luis Chacón y Ribeiro, que sustituyó a Manu Justo en la punta de ataque.

El partido arrancó con un equipo albinegro que salió mandando en el partido y teniendo el control del juego, moviendo el balón con criterios, pero se encontró con una segura zaga visitante, que supo abortar las acometidas ofensivas de los levantinos. La primera llegada con cierto peligro para los de Pablo Hernández llegó a los 11 minutos en una combinación entre Camara y Pablo Santiago, que lanzó un disparo centrado desde la frontal del área que atrapó sin problemas Edgar Badía. El propio Pablo Santiago fue también el protagonista de la segunda ocasión de gol del Castellón en una falta directa que salió rozando el larguero a los 17 minutos. Pese a todo, el bloque culturalista jugó con las ideas claras y buscó también llegar con peligro al área rival, aunque no encontró muchos resquicios en la sólida defensa local. El principal problema con el que se encontró el conjunto leonés es que se cargó de tarjetas muy temprano, ya que en el ecuador de la primera parte vio tres amarillas: Barzic, Homam y Luis Chacón. Con el paso de los minutos, la Cultural Leonesa le comió terreno a un bloque albinegro y comenzó a jugar más en campo rival.

Thiago Ojeda comenzó a ser el motor de su equipo y a participar activamente en el juego de creación de su equipo. De hecho, un taconazo suyo generó la mejor oportunidad de gol del primer tiempo, dejando solo a Homam, quien remató en el área pequeña, pero se encontró con la excelente parada del meta Matthys al filo de la media hora de juego. El conjunto levantino volvió a coger aire en ataque y generó peligro con un buen centro desde la izquierda de Pablo Santiago al segundo palo, y Camara estrelló el balón en el lateral de la red en el 35. La Cultural respondió en la siguiente jugada en un balón en largo que recibió Homam, que se escapó por velocidad, pero su disparo se marchó alto en el 36. El bloque leonés terminó mejor la primera parte, en la que tuvo otra gran ocasión para ponerse por delante en el marcador en el minuto 45. Lucas Ribeiro robó el balón en línea de tres cuartos, se escapó por velocidad por banda derecha, se internó en el área y su centro al área lo remató Homam en el segundo palo, pero su disparo se encontró con un paradón de Matthys, que sacó el balón con el pie cuando el balón iba dentro de la portería.

Tras la reanudación, el equipo castellonense se puso por delante en el marcador a los 49 minutos en una jugada en la que el recién incorporado Isra Suero realizó un preciso centro al segundo palo, donde Camara remató de cabeza en picado y el balón se coló en el fondo de la red. Los locales pudieron ampliar su ventaja cuatro minutos después en un balón que recibió Lucas Alcázar dentro del área y su disparo cruzado salió ligeramente desviado.

El técnico visitante, Rubén De la Barrera, realizó un doble cambio, dando entrada a Selu Diallo por Thiago Ojeda y a Tresaco por Homam, buscando dar una mayor frescura al juego de ataque. Los culturalistas pudieron empatar el partido a los 59 minutos en una internada por la izquierda de Lucas Ribeiro y su doble remate se encontró con sendas intervenciones del Matthys. El partido estuvo abierto, con llegadas peligrosas a las dos áreas. El Castellón pudo aumentar su renta en un latigazo de Isra Suero desde fuera del área que se estrelló en la cruceta. Los leoneses siguieron buscando el área rival, pero casi se ven sorprendidos en una contra que acabó con un remate de cabeza dentro del área de Camara, que detuvo sin problemas Edgar Badía en el minuto 74.

La Cultural Leonesa cobró vida en el minuto 90 tras un penalti señalado a su favor en una jugada en la que el balón quedó suelto dentro del área. Rubén Sobrino se anticipó al defensa Ismael Fadel, que le derribó dentro del área. Luis Chacón se encargó de transformar la pena máxima y puso las tablas en el marcador (1-1).