De la Barrera: "Nos hicimos merecedores de la victoria por las ocasiones de la primera parte"

Rubén De la Barrera no dudó en señalar que su equipo hizo méritos suficientes para llevarse los tres puntos: «Nos hicimos merecedores de la victoria por las ocasiones de que dispusimos en la primera parte. La Cultural firmó una primera mitad en la que, de haber estado acertada, debería haberse ido con ventaja en el marcador. Ante un equipo que aquí ha pasado por encima de casi todos, nos levantamos tras encajar el gol y sumar tiene mérito».

SANCIÓN A RORI Y MUERE HERRERA

Rodri Suárez acumuló la quinta tarjeta amarilla y el exjugador de la Cultural y del Real Oviedo Juan Carlos López Pérez 'Herrera' falleció a los 65 años.