Pablo Hernández: «No sacamos el triunfo por no tomar buenas decisiones»

Pablo Hernández admitió que el conjunto atraviesa una dinámica negativa, marcada por errores y dificultades en la toma de decisiones. «No estamos siendo capaces de sacar resultados y eso tiene que ver con que no estamos tomando buenas decisiones», explicó, poniendo como ejemplo el propio partido ante la Cultural Leonesa, uno de los encuentros en los que más les costó generar peligro. A pesar de ello, Hernández volvió a lamentar un error puntual que acabó costando caro: una acción mal resuelta en defensa, tras un desentendimiento, derivó en el penalti que supuso el empate visitante. «Se nos escapan dos puntos importantes, sobre todo para recuperar confianza», señaló.