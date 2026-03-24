Diario de León

Todas las fotos del agónico empate de la Cultural ante el Castellón

La Cultural no baja los brazos a pesar de la distancia que le separa de la zona tranquila de la tabla

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Publicado por
Redacción
León

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La Cultural no baja los brazos a pesar de la distancia que le separa de la zona tranquila de la tabla. Un gol de penalti de Chacón rescató ayer un punto para los de Rubén de la Barrera, quye ayer sumó su primer punto frente al Castellón. Ahora, el conjunto leonés tendrá ante sí a los rivales directos por la salvación. 

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La Cultural rescata un punto de penalti ante el Castellón

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