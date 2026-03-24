Doudou Gueye aportará físico y potencia para el juego interior del Ciudad de Ponferrada

Publicado por Redacción Ponferrada Creado: Actualizado:

El Ciudad de Ponferrada ya ha encontrado la pieza que completa el plantel de cara al tramo final de competición tras la lesión de su capitán, Pau Treviño, que no podrá jugar más esta temporada. Se trata de Doudou Gueye, que se incorporará al equipo berciano de cara al tramo final de la misma tras iniciar el presente curso en el Pays Salonais Basket, con el que compitió esta temporada en la Nationale Masculine 1 (NM1), la tercera categoría del baloncesto francés, y disputó 17 partidos en los que promedió más de 3 rebotes y casi 8 puntos con una media superior a los 19 minutos y buenos porcentajes. Con ese mismo equipo logró el ascenso la pasada campaña y ya había jugado la 2022-2023 en la Nationale Masculine 2 (NM2).

Nacido hace 28 años en la capital de Senegal, Dakar, es un ala-pívot de 206 centímetros de estatura, con formación en la Liga Universitaria de Estados Unidos (NCAA) y experiencia de tres temporadas en Francia. Además, jugó la temporada 2023-2024 en la B3 de Japón, la tercera categoría del país asiático, con los Kanazawa Samuraiz. En Estados Unidos, tras jugar en la National Junior College Athletic Association (NJCAA) con Daytona State en la 2018-2019, pasó a Louisiana-Lafayette Ragin' Cajuns para jugar las tres siguientes, hasta la 2021-2022. Su primera experiencia en el baloncesto FIBA la vivió en Francia con el Pays Salonais Basket, donde ha estado tres temporadas con ese paso intermedio por el baloncesto asiático.

La incorporación de Gueye, que podría debutar el próximo domingo frente al Biele ISB, supone el cierre de la plantilla tras la grave lesión que mantendrá a Pau Treviño apartado de las pistas durante los próximos meses. Se trata, eso sí, de un jugador de características distintas. Se trata de un perfil dotado de una importante capacidad física que le permite defender a distintos tipos de jugador y ser efectivo cerca del aro, pudiendo rebotear en ambas zonas y también postear y finalizar tras continuación. Además, gracias a su versatilidad y potencia puede atacar en el 1x1, aunque no está exento de calidad y talento para ser una amenaza en el tiro de media y larga distancia cuando está liberado y tiene la posibilidad de abrir el campo.