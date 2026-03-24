De la Barrera y las matemáticas para salvar a la Cultural Leonesa

Rubén de la Barrera es el clavo ardiendo al que se agarra la Cultural para salvar la Segunda División. La dirigente con el cargo de apoderada por orden de Aspire, Natichu Alvarado, y el director deportivo, José Manzanera, se amparan en la magia del entrenador coruñés, que sin futbolistas diferenciales en cuanto a calidad para destacar en el fútbol profesional y sin un delantero que defina las ocasiones que se crean, ha demostrado ser capaz de cambiar la línea derrotista en la que había entrado el conjunto culturalista para ofrecer ese resquicio de esperanza con el empate en Castellón (1-1) ante un aspirante al ascenso a Primera División, además de evitar ser el colista y dar señales de reactivación para salir del descenso cuando restan once jornadas para el final del campeonato, junto a la capacidad para inventarse como quien saca un conejo de la chistera de convertir al catarí Homam en el mejor referente en ataque, con cuatro grandes ocasiones para hacer gol. Si las llega a convertir, la maniobra barrerista habría sido de época.

Es el cuarto partido de Rubén de la Barrera al frente de la Cultural con una mejoría notable en cuanto a juego, despliegue del equipo en el campo y capacidad para imponerse en la presión y en los duelos para llegar con opciones arriba, aunque con un bagaje de tres derrotas y un empate, que provoca que el equipo acumule catorce jornadas seguidas sin conocer la victoria, una racha que le sitúa en penúltima posición, con 28 puntos, con uno de ventaja sobre el colista Mirandés (27) y a ocho del Valladolid (36) que marca la permanencia en Segunda División. Antes de recibir al Real Valladolid, el Sábado Santo 4 de abril a partir de las 18.30 horas, los futbolistas que siguen al pie de la letra la doctrina de De la Barrera esperan mejorar sus números con sendas victorias ante el FC Andorra este domingo en el Reino a las 16.15 horas y en la visita a la SD Huesca en El Alcoraz, el Miércoles Santo 1 de abril a partir de las 20.00 horas, en un apretado calendario con rivales directos para evitar el descenso.