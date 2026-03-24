La UPL insiste en la mejora de los campos y vestuarios de La Granja

Publicado por F. Rodríguez León Creado: Actualizado:

La Unión del Pueblo Leonés (UPL) denuncia en relación con el estado de los campos de fútbol de La Granja donde disputa sus partidos el histórico Club Deportivo Ejido.

"Lamentablemente pasados casi 2 años nos encontramos con que la situación de los campos no ha mejorado en absoluto y el equipo de gobierno del PSOE no ha atendido a las reivindicaciones del club que juega en esos campos en una situación lamentable", afirma la nota de la UPL.

"En la nueva reunión mantenida con los representantes del club en días pasados, por parte del Grupo Municipal de UPL nos trasladaron y reiteraron sus quejas por ciertos detalles que no suponen un gran dispendio municipal pero que sin embargo supondrían una clara mejora en el uso de las instalaciones después de la construcción del nuevo campo de hierba artificial, así como los nuevos vestuarios", señala la UPL.

"Se pudo constatar que en la zona de los vestuarios no existe iluminación suficiente de las zonas de acceso a los mismos en las horas nocturnas, el acceso desde los vestuarios hasta el campo de fútbol de hierba artificial carece de losetas en ese camino, con lo que en los días de lluvia se convierte en un auténtico barrizal, y las que existen fueron colocadas por el propio club en una pequeña zona justo a la entrada del campo que no cumple con las debidas medidas de seguridad para los jugadores, y las puertas de cierre de los vestuarios carecen de la altura de vallado suficiente como para evitar su escalada y actos vandálicos. Por otra parte, es necesaria la debida canalización de las aguas procedentes del tejado de los vestuarios que con un simple canalón y tubo de drenaje se solucionaría", según expone la UPL.

"Para finalizar el campo de fútbol de hierba artificial requiere un mantenimiento que desde la fecha de su construcción no ha tenido con lo que ello conlleva de deterioro del mismo y que a la larga esa falta de mantenimiento conllevará un mayor gasto al precisar el cambio del mismo", manifiesta la nota de la UPL.

"Desde el Grupo Municipal de UPL insistimos en la reclamación de estas peticiones que permitirían un mejor uso del campo de fútbol y vestuarios y un mayor confort para todos los usuarios de los mismos evitando incomodidades, que como al inicio decíamos, son subsanables con escaso gasto de las arcas municipales", expone Eduardo López Sendino, portavoz de UPL en el Ayuntamiento de León.