El Bembibre HC no tuvo opciones reales contra un intratable líder Vila-Sana

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Bembibre HC no pudo con el Vila-Sana, contra el que perdió finalmente por 2-5, en un encuentro dominado por las azulonas. La 22ª jornada de la OK Liga mostró a un Vila-Sana poderoso, eficaz y solvente de cara al gol. De salida, las líderes salieron a por todas, con mucha rapidez en sus acciones y disparando contra la portería berciana a la mínima oportunidad. Así llegó el primer gol a cargo de Victoria Porta, abriendo la lata a los tres minutos y medio. Con el 0-1, las Águilas apretaron en defensa pero llegaban con poca claridad a las inmediaciones de Sandra Coelho, que sufría el susto de ver como Bea Várzeas estrellaba su disparo en la cruceta de su portería. Al filo del descanso, Aina Florenza acertó en su finalización, batiendo a Fer Tapia, poniendo un 0-2 preocupante.

Tras el descanso, las de Carlos Figueroa quisieron igualar la propuesta visitante, pero con poco acierto y a los cinco minutos del reinicio, Aina Florenza de nuevo, metió el tercer gol, por encima del hombro de Tapia que no pudo parar la bola. En una contra bien ejecutada por las bercianas, Carla Castro rompía el maleficio de la portería visitante, batiendo a Sandra Coelho y recortando distancias. En tres minutos, el Vila-Sana abrió brecha rompiendo el partido con los goles de Dai Silva (1-4) y Elsa Salvanyá (1-5). La azul sobre la visitante Judit Ortega, valió para que Bea Várzeas maquillase el marcador con el segundo y último gol del partido, poniendo el definitivo 2-5. Se volcó el Bembibre sobre sus rivales pero el juego rápido y efectivo del Vila-Sana impidió cualquier otra sorpresa, llevándose los tres puntos a su casillero y demostrando por qué son líderes de la mejor liga del mundo.

El técnico Carlos Figueroa aseguró que: ''hemos jugado posiblemente ante el mejor equipo del mundo contra el que hemos competido. Creo que el árbitro nos ha castigado mucho en la primera parte, en el segundo gol, en la expulsión y nos ha sacado un poco del partido. Seguimos peleando con el 1-3 pero es que juegan a un ritmo que todavía nosotras debemos aprender. Los cuatro equipos que están arriba son los que tienen más solera, tienen cantidad de jugadoras con mucha calidad y están por encima de nosotras. Nuestra quinta o sexta posición es la nuestra y deberemos trabajar mucho si queremos estar compitiendo contra este tipo de equipos. Hoy no me voy descontento, el trabajo de todas ellas, de su entrega y sabíamos que era muy difícil pero lo hemos intentado y no ha podido ser. Ellas han dominado el partido porque tienen un gran control de la bola, con buena posesión y con una velocidad endiablada. Cuando una va por un lado sabe que su compañera irá por el otro, saben que siempre hay alguien para recibir la pelota. Buscan poste largo y a nosotras no vemos por el estrés. Hoy destacaría a Fer Tapia, que ha parado lo indecible y en situaciones claras de gol, pero me quedo con el trabajo de todas las jugadoras y puede valer de aprendizaje para jugar con más rapidez en próximos partidos. Cuando hemos jugado con más intensidad hemos creado ocasiones de gol y podríamos haber maquillado todavía más el resultado, pero ellas tienen un buen control de bola y quizás por ello sean el mejor equipo del mundo''.

Mientras que la jugadora Laura Porta comentó que: ''veníamos de un partido el sábado y con poco descanso y se ha notado, pero aún así hemos luchado junto a nuestra afición y hemos sentido esa calidez que notamos siempre. Al final hemos cometido errores que debemos analizar para no repetirlos en siguientes partidos como contra el Telecable que será el próximo rival. Al final puede ser una valoración positiva porque el equipo no le ha perdido la cara al partido y tenemos que aprender de pequeños detalles en situaciones de juego, por eso han dominado el partido y nosotras jugando en casa creo que debemos hacer valer más el factor pista. Ahora tenemos más posesión que al principio de temporada pero nos falta ser más peligrosas en algunas ocasiones y seguiremos trabajando para ser más efectivas. Debemos aprender de estos equipos pero nosotras también somos más competitivas este año y tenemos que seguir por esta línea en lo poco que queda de liga y pensar también en la Copa de la Reina''.