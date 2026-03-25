Fallece Tini, ex futbolista de la Deportiva Ponferradina y de la Cultural Leonesa

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

El ex futbolista berciano Avelino Vega Blanco, ‘Tini’, falleció ayer a los 75 años. Jugó 126 partidos en 7 temporadas con la Deportiva en dos etapas entre 1969 y 1980, marcando 7 goles. Debutó en Getxo ante el Arenas Club en octubre de 1969 al sustituir a Cervera en el minuto 58 de partido. En las temporadas 1971-1972 y 1972-1973 perteneció a la Cultural en 2ª y 3ª División. Completó 30 partidos. La primera de ellas la empezó en la entidad ponferradina, pero tuvo que parar para hacer el servicio militar y luego ya se incorporó al cuadro capitalino.

También militó en Palencia CF y CD Logroñés. Ya como entrenador, dirigió al CF Endesa y fue segundo técnico de la Deportiva con José Antonio Saro en la temporada 2000-2001.

Deportiva y Cultural mostraron sus condolencias en las redes sociales. El cuerpo de Tini será velado hasta este mediodía en la sala número 2 del nuevo tanatorio La Encina.