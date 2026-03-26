La leonesa María Martín-Granizo en La Revuelta: su anécdota con los reyes dejó a Broncano sin palabras

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El plató de La Revuelta (La 1 de RTVE) se convirtió ayer en un auténtico festival de risas y mensajes potentes. Las invitadas estrella fueron las deportistas paralímpicas María Martín Granizo, de León, y su compañera Audrey Pascual.

Lejos de limitarse a contar su historia, las dos campeonas se adueñaron de la entrevista con una naturalidad, desparpajo e ingenio que dejaron a David Broncano y a todo el público sin palabras. Y, aunque ambas brillaron, fue María la que se llevó el protagonismo absoluto con sus comentarios ácidos y esa capacidad única para mezclar carcajadas con verdades.

Uno de los momentos más comentados y virales llegó cuando María relató, con todo lujo de detalles y sin cortarse un pelo, una anécdota de una visita oficial al Palacio de la Moncloa. Se sentó en la silla del presidente del Gobierno y, sin pensárselo dos veces, tocó la famosa campanilla del despacho presidencial.“Estabas presidiendo ahí y toqué la campanita… para forfaits gratis y dinero para los deportistas”, explicó entre risas. Broncano, que no salía de su asombro, admitió: “Yo nunca la he usado”. La respuesta de María fue inmediata y con todo el desparpajo: “Pues ya la usé yo”. El plató entero estalló.

La conversación derivó después hacia temas más serios, pero igual de directos. Audrey Pascual, con su casco de esquí en las manos durante buena parte de la entrevista, explicó sin rodeos la realidad económica del deporte paralímpico: “Por fin se han igualado los dineros de las Olimpiadas y las Paralimpiadas”. Reveló que por cada medalla de oro se reciben 94.000 euros y que, sumando sus dos oros y el resto de preseas, ella rondó los “200 y pico mil euros”. “Me asusté… pa bien”, confesó. Aun así, fue muy clara sobre lo que todavía falta: “Nosotros estamos estudiando, haciendo deporte y todo… porque de coja, mujer y esquiadora no vamos a vivir”.

María no se quedó atrás. Con la misma sinceridad que la caracteriza, soltó una de las frases más aplaudidas y compartidas de la noche al hablar de quienes aparcan en plazas de movilidad reducida sin tener derecho: “Si quieres quedarte con la plaza, quédate con la discapacidad”. El mensaje, directo y sin edulcorar, provocó aplausos inmediatos y una auténtica lluvia de comentarios en redes.

La guinda del programa llegó con el tema de la Villa Olímpica. Con una sonrisa pícara, María sentenció: “Los realitys se quedan en nada al escuchar a los deportistas olímpicos hablar de la Villa Olímpica. Solo salen chismes y folleteo de ahí”. El público se partió de risa y Broncano solo pudo reconocer que las invitadas les habían robado el turno de los chistes. Tanto es así que el propio programa publicó en sus redes: “Hoy los chistes los hacen las invitadas”.

La química entre María y Audrey fue evidente en todo momento. Mientras Audrey aportaba datos y reflexiones, María gesticulaba, reía y remataba cada frase con ese acento y ese carácter leonés tan singular. Juntas convirtieron la entrevista en una de las más divertidas y, al mismo tiempo, más reivindicativas de la temporada. Más allá de las carcajadas, la presencia de María Martín Granizo y Audrey Pascual dejó sobre la mesa algo mucho más importante: la lucha real por la igualdad en el deporte paralímpico, la visibilidad de las deportistas y la necesidad de seguir avanzando más allá de las medallas. Dos campeonas que, además de brillar en la nieve y en la pista, saben brillar delante de las cámaras con autenticidad y valentía.Anoche La Revuelta no solo tuvo humor. Tuvo verdad.