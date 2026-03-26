Las estaciones de esquí de León ofrecen este fin de semana 13,7 kilómetros

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Las estaciones invernales y de montaña gestionadas por de la Diputación de León, San Isidro (Puebla de Lillo) y Valle Laciana-Leitariegos (Villablino) pondrán a disposición de los usuarios 13,7 kilómetros esquiables durante este fin de semana, siempre y cuando la meteorología lo permita. Del mismo modo, se prevé que puedan estar operativas un total de 19 pistas, así como una amplia red de remontes que facilitará el acceso a varios sectores.

En la estación de San Isidro se encuentran abiertos dos de sus cuatro sectores: Cebolledo y Requejines, mientras que el de Riopinos ha cerrado por escasez de nieve. También hay 11 pistas disponibles de las 35 existentes, lo que supone un total de 10,9 kilómetros esquiables de los 34 que podría poner en servicio la estación. Tres son verdes, tres azules, tres rojas y dos negras.

La estación cuenta, además, con seis remontes en funcionamiento: tres telesillas, un telesquí y dos cintas transportadoras. La nieve es de tipo polvo-dura, con espesores que oscilan entre los 20 y los 45 centímetros.

Por su parte, la estación de Valle Laciana-Leitariegos afronta el fin de semana con 2,875 kilómetros esquiables, ocho pistas abiertas (dos verdes, cuatro azules, una roja y una especial) y cinco remontes en servicio (dos telesquís, dos telesillas y una cinta transportadora). En lo que respecta a la calidad de la nieve, es de tipo primavera, con espesores entre los 10 y los 70 centímetros.

Como es habitual, antes de visitar las estaciones invernales y de montaña gestionadas por la Diputación de León se recomienda a los usuarios consultar la información actualizada sobre su estado, posibles incidencias y previsiones meteorológicas en la página web oficial ‘nieveleon.com’.