Edgar Badia, portero de la Cultural Leonesa: ''No hay que quedarse solo con los resultados, eso sería ser ventajista''

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El portero titular de la Cultural Edgar Badia analizó con los medios la situación del equipo. ''''No hay que quedarse solo con los resultados, eso sería ser ventajista. Creo que estamos jugando bien y son pequeños detalles los que están impidiendo que nos hagamos con la victoria. De cara a los partidos que quedan necesitamos que esos pequeños detalles caigan a nuestro favor''.

''Contra el Castellón merecimos ganar pero hay que dar por bueno el punto porque ellos llevaban ganados ocho de los nueve últimos partidos como locales, y marcamos de penalti al final'', consideró sobre el último partido.

El cancerbero, que el lunes pasado hizo 450 partidos como profesional cree que ''no se puede llamar final al partido contra el Andorra, aunque sea muy importante; al final tenemos un bloque de tres partidos en menos de una semana que va a ser significativo, pero tenemos que ir partido a partido y no comernos demasiado la cabeza con los puntos que necesitamos para salvarnos. Lo pasado, pasado está, hay que mirar hacia el futuro''.