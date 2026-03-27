De la Barrera: "Si la Cultural Leonesa pierde la categoría nos vamos todos al hoyo"

El entrenador de la Cultural Leonesa, Rubén de la Barrera, afirma que ve a su equipo "creciendo, escuchando, queriendo, haciendo y compitiendo, y eso es lo importante", a pesar de que en los cuatro encuentros que ha dirigido ha sumado un punto, en la jornada 31 ante el CD Castellón (1-1).

Para el técnico gallego el ciclo de los tres próximos compromisos, el domingo en el Reino de León ante el FC Andorra (16.15 horas), el miércoles en El Alcoraz frente a la SD Huesca (20.00 horas) y el sábado de nuevo en campo leonés frente al Real Valladolid (18.30 horas), son "importantísimos", después de que en los anteriores, desde su punto de vista, la Cultural "ha merecido mucho más de lo que ha obtenido".

A pesar de la respuesta de los jugadores, "si se pierde la categoría, nos vamos todos al hoyo", recuerda, y apunta que la permanencia, de la que les separan ocho puntos a falta de once jornadas, no es "ni una quimera ni un milagro".

Con respecto a su rival del domingo, el FC Andorra, espera un partido "similar" al vivido en La Castalia de Castellón y considera que será clave "saber gestionar el salir limpio en el juego en corto o largo y saber manejar los ritmos del choque", y destaca del conjunto del Principado el nivel de sus jugadores más ofensivos.

Frente a estas cualidades del rival, ve a su equipo "capaz de hacer cosas y adaptarse a cada tipo de partido" y con la "flechita hacia arriba", por lo que da "mucho valor" al punto -primero desde que dirige al equipo- logrado en el último compromiso.