Un punto que sabe a play off para la SD Ponferradina

OURENSE CF 0

SD PONFERRADINA 0

Ourense CF: Ratón, Enol Coto, Fran Carmona, Adri Pérez; Hugo Sanz, Rabadán (Muñoz, 61´), César Moreno (Castillo, 61´), Guerrero (Punzano, 76´), Raúl Hernández; Martín Ochoa (Yuste, 61´) y Sergio Benito (Amin, 83´).

SD Ponferradina: Andrés Prieto (Ángel, 74´); Koke Iglesias, Undabarrena, Germán Nóvoa, Andoni López; Borja Valle, Esquerdo, Calderón, Borja Vázquez; Xemi Fernández (Pau Ferrer, 62´) y Slavy (Cortés, 62´)

Árbitro: José Alberto Pardeiro Puente (Colegio Cántabro). Tarjetas amarillas al local César Moreno, y al visitante Germán Nóvoa.

Campo: O Couto.

La SD Ponferradina arrancó un empate (0-0) en su visita al estadio O Couto ante el Ourense CF, en un partido bastante igualado y en el que los dos equipos tuvieron grandes ocasiones para desnivelar el marcador.

Con este resultado, el bloque berciano se sitúa provisionalmente en el quinto puesto de la clasificación del grupo 1 de la Primera Federación en zona de play off con 44 puntos a expensas de lo que haga esta tarde el Lugo y con un partido más que el Pontevedra que tiene un encuentro aplazado, y está de lleno en una lucha muy igualada por la fase de ascenso.

El entrenador visitante, Mehdi Nafti, salió con el esquema táctico de 4-4-2 y no hubo muchas sorpresas en el XI inicial.

Andrés Prieto repitió bajo palos. Una de las principales novedades en la línea defensiva fue el regreso al lateral derecho de Koke Iglesias, quien acompañó a Undabarrena y Germán Nóvoa, que formaron la pareja de centrales, quedando Andoni López en el carril izquierdo. Borja Valle también regresó al equipo titular en la línea medular para acompañar en la dirección de juego a Esquerdo en el doble pivote, mientras que Calderón jugó por el costado derecho y Borja Vázquez por la banda izquierda. En los puestos de vanguardia salieron Xemi Fernández, como enganche en la mediapunta, y Slavy como principal referente ofensivo en la punta de ataque.

La primera parte comenzó con dos equipos que lucharon por hacerse con el control del partido, aunque no hubo ningún dominador claro en los primeros compases del encuentro, sin que se produjeran llegadas claras de peligro en ninguna de las dos porterías. La primera ocasión con cierta intención la tuvo el equipo berciano a los 8 minutos de juego en un disparo lejano de Esquerdo desde la frontal del área que se marchó muy alto. Ambos contendientes plantearon una dura batalla en el centro del campo, sin que ninguno de los dos conjuntos pudiera encontrar resquicios en ataque.

Las defensas estuvieron bastante seguras y no permitieron ocasiones claras de gol en los primeros 25 minutos. La primera acción polémica del partido llegó a los 27 minutos en el área berciana, ya que los gallegos reclamaron una revisión del VAR por un posible penalti por un agarrón de Undabarrena, pero el colegiado consideró que no hubo infracción.

Además, en esta revisión vio que hubo una falta previa del atacante local y exjugador de la Ponferradina, Sergio Benito, sobre el portero visitante, Andrés Prieto. Sin embargo, la ocasión más clara del encuentro llegó en la primera media hora de juego en un saque de esquina, en el que Xemi Fernández peinó el balón de cabeza en el primer palo y el meta Ratón salvó el gol sobre la misma línea, evitando que subiera al marcador el primer gol de la Deportiva. A los 33 minutos saltaron las alarmas por una posible lesión en el femoral del portero de la Ponferradina, Andrés Prieto, que fue atendido por la asistencia médica, aunque afortunadamente pudo seguir jugando. Los bercianos comenzaron a tener más presencia en ataque y a ganarle metros a su rival, y dispusieron de otra oportunidad en un centro de Borja Vázquez, que remató Calderón por encima del larguero.

Sin embargo, el Ourense acabó mejor el tramo final de la primera parte y comenzó a generar peligro, creando una ocasión en un córner que cabeceó alto Adri Pérez a los 39 minutos. Otra de las oportunidades claras la tuvo Guerrero en el 44 con un remate de Guerrero que se fue por encima del travesaño. Al descanso se llegó con empate a cero.

Tras el paso por los vestuarios, el encuentro se animó y los dos equipos buscaron con más ambición la portería rival. El conjunto berciano tuvo su primera acción con peligro a los 48 minutos en un remate de cabeza de Calderón, que se marchó fuera por poco. Los visitantes volvieron a intentarlo con otra ocasión de gol en un disparo cruzado de Borja Vázquez que se fue ligeramente desviado. Los ourensanos respondieron en ataque con un remate de César Moreno que detuvo Andrés Prieto a los 55 minutos.

Posteriormente, se les anuló un gol a los gallegos a los 60 minutos por una falta en el remate de Carmona sobre Andrés Prieto. El entrenador franco-tunecino, Mehdi Nafti, decidió dar más mordiente en la parte ofensiva, dando entrada a Cortés y Pau Ferrer, que dejaron en el banquillo a la dupla atacante de inicio, Xemi Fernández y Slavy. Precisamente los dos recién incorporados fueron los protagonistas en la siguiente oportunidad clara de gol que tuvo la Ponferradina, ya que se le anuló un gol a Pau Ferrer por una falta previa de Cortés a los 69 minutos. Finalmente, el portero visitante, Andrés Prieto, no pudo seguir sobre el terreno de juego por los problemas físicos que tuvo en la primera parte y tuvo que ser sustituido por Ángel a los 72 minutos.

El colegiado añadió 11 minutos de descuento y el Ourense tuvo una de las ocasiones más claras para desnivelar el marcador en una falta directa lanzada por Punzano, a la que respondió con una gran parada Ángel, que envió el balón a córner en el 91. En el posterior saque de esquina botado, Muñoz remató de cabeza y de nuevo se encontró con la parada de Ángel. Sin embargo, la Deportiva dispuso de la ocasión más clara del partido en el 99 con un zapatazo desde fuera del área de Cortés, que desvió con una mano Ratón, y el balón posteriormente lo repelió el larguero.