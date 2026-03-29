Luis Puertas logra su tercera victoria con el Ademar León en el derbi regional ante el BM Nava

Gonzalo en un lanzamiento a portería.DANI P/AGENCIALOF

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un parcial de 0-7, que dejó al Balonmano Nava durante 11 minutos sin marcar en la primera parte, encarriló la victoria para el Ademar León (28-31) en el derbi autonómico frente a un conjunto segoviano que tras el descanso quiso apretar, pero sin poder aspirar a la victoria.

Cerca de 15 minutos le costó al equipo leonés entrar en el partido. Con una defensa sin acabar de ajustarse y un ataque errático en los lanzamientos, el conjunto visitante se vio pronto por detrás en el marcador frente a un Balonmano Nava que jugaba con una relativa comodidad, sumando parciales positivos incluso en inferioridad numérica.

Pero en el ecuador de la primera parte, después de que Joao Bandeira colocara el 9-6 en el electrónico, el conjunto leonés comenzó a elevar su nivel defensivo hasta sumar once minutos sin encajar un solo gol.

Álvaro Pérez en la portería, y un 6:0 mucho más activo que forzaba las pérdidas del rival y permitía que Darío Sanz y Zapico machacaran a la contra, cortocircuitaron a un equipo local que encajó un parcial demoledor de 0-7, llegándose al descanso con el 12-16 favorable a los de Luis Puertas.

Tras el paso por los vestuarios el Ademar amplió la renta hasta los seis goles. Álvaro Pérez continuó amargando la mañana a los lanzadores del Viveros Herol Nava, que, pese a ello, siguieron intentando recuperar sensaciones hasta llegar al 19-22 que llevó a Luis Huertas a parar el partido.

El oportuno tiempo muerto serenó los ánimos del Ademar, que supo manejar su renta durante los minutos de más agobio por parte local, y pareció dejar sentenciada su victoria en la recta final con el 23-29 en el minuto 55, con Gonzalo Pérez Arce liderando en el apartado realizador con nueve tantos.

Aunque el equipo leonés se durmió, y un parcial de 5-1 para el Nava apretó el partido a un minuto para la conclusión, el último gol de Darío Sanz puso fin al derbi autonómico que acabó con triunfo leonés.