Diario de León

Luis Puertas logra su tercera victoria con el Ademar León en el derbi regional ante el BM Nava

Un parcial de 0-7, que dejó a los segovianos durante 11 minutos sin marcar en la primera parte, encarriló la victoria para el Ademar León

Gonzalo en un lanzamiento a portería.

Gonzalo en un lanzamiento a portería.DANI P/AGENCIALOF

Publicado por
Redacción
León

Creado:

Actualizado:

Un parcial de 0-7, que dejó al Balonmano Nava durante 11 minutos sin marcar en la primera parte, encarriló la victoria para el Ademar León (28-31) en el derbi autonómico frente a un conjunto segoviano que tras el descanso quiso apretar, pero sin poder aspirar a la victoria.

Cerca de 15 minutos le costó al equipo leonés entrar en el partido. Con una defensa sin acabar de ajustarse y un ataque errático en los lanzamientos, el conjunto visitante se vio pronto por detrás en el marcador frente a un Balonmano Nava que jugaba con una relativa comodidad, sumando parciales positivos incluso en inferioridad numérica.

Pero en el ecuador de la primera parte, después de que Joao Bandeira colocara el 9-6 en el electrónico, el conjunto leonés comenzó a elevar su nivel defensivo hasta sumar once minutos sin encajar un solo gol.

Álvaro Pérez en la portería, y un 6:0 mucho más activo que forzaba las pérdidas del rival y permitía que Darío Sanz y Zapico machacaran a la contra, cortocircuitaron a un equipo local que encajó un parcial demoledor de 0-7, llegándose al descanso con el 12-16 favorable a los de Luis Puertas.

Tras el paso por los vestuarios el Ademar amplió la renta hasta los seis goles. Álvaro Pérez continuó amargando la mañana a los lanzadores del Viveros Herol Nava, que, pese a ello, siguieron intentando recuperar sensaciones hasta llegar al 19-22 que llevó a Luis Huertas a parar el partido.

El oportuno tiempo muerto serenó los ánimos del Ademar, que supo manejar su renta durante los minutos de más agobio por parte local, y pareció dejar sentenciada su victoria en la recta final con el 23-29 en el minuto 55, con Gonzalo Pérez Arce liderando en el apartado realizador con nueve tantos.

Aunque el equipo leonés se durmió, y un parcial de 5-1 para el Nava apretó el partido a un minuto para la conclusión, el último gol de Darío Sanz puso fin al derbi autonómico que acabó con triunfo leonés.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.

Victoria del Ademar en el derbi regional ante el BM Nava.DANI P / AGENCIA LOF

Luis Puertas logra su tercera victoria

tracking