Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Andorra, minuto a minuto

26' La Cultural acosa al rival 16:45 29/03/2026 16:45 29/03/2026 El equipo leonés con Lucas Ribeiro y hasta Barzic suben a rematar, pero sin consecuencias.

24' La Cultural va a por el empate 16:42 29/03/2026 16:42 29/03/2026 Chacón dispara desde fuera del área desviado.

22' La Cultural pide penalti 16:41 29/03/2026 16:41 29/03/2026 El equipo leonés pide pena máxima sobre Barzic, que el árbitro no concede.

20' La Cultural entra por banda 16:38 29/03/2026 16:38 29/03/2026 El equipo leonés busca a Homam y Calero.

18' Partido igualado en el Reino 16:36 29/03/2026 16:36 29/03/2026 El dominio es alterno, aunque tiene más el balón el Andorra.

16' El equipo leonés busca la portería contraria 16:35 29/03/2026 16:35 29/03/2026 Chacón mantiene la tensión en ataque del equipo culturalista.

15' Uyyyyy Calero!!! 16:33 29/03/2026 16:33 29/03/2026 Iván Calero chuta fuerte, pero despeja el portero andorrano Owono.

13' Uyyyyy Collado!!! 16:32 29/03/2026 16:32 29/03/2026 Jugadón de Lucas Ribeiro en el área, la pone a Collado, que remata fuera de cabeza.

12' Collado entra por banda 16:31 29/03/2026 16:31 29/03/2026 El punta culturalista quiere el balón.

10' Pitos en el Reino 16:29 29/03/2026 16:29 29/03/2026 La afición leonesa pita a su equipo.

9' El equipo leonés quiere el balón 16:28 29/03/2026 16:28 29/03/2026 Con Rodaja de recuperador y Chacón para ordenar el ataque.

7' La Cultural no se viene abajo 16:26 29/03/2026 16:26 29/03/2026 El equipo culturalista ataca por medio de Collado, pero corta Gael.

4' GOOOL DEL FC ANDORRA 16:23 29/03/2026 16:25 29/03/2026 0-1: Fallo atrás de Peru, se va Lautaro de León y bate a placer a Édgar Badía.

3' La Cultural quiere marcar pronto 16:22 29/03/2026 16:22 29/03/2026 Llegada culturalista por medio de Chacón, sin consecuencias.

1' Homam toca el primer balón 16:19 29/03/2026 16:19 29/03/2026 Al catarí se le ve muy intenso desde el principio.

1' Arranca el partido en el Reino 16:18 29/03/2026 16:18 29/03/2026 Mueve el balón el FC Andorra.

La previa 16:11 29/03/2026 16:15 29/03/2026 León afronta el partido previsto por el entrenador Rubén de la Barrera y por la fiel afición para el despegue de la Cultural de una vez por todas en Segunda División. Si el equipo culturalista quiere levantar el vuelo y aspirar a la permanencia en la categoría de plata debe comenzar a sumar de tres en tres ante el FC Andorra en el Reino de León. Peru entra como defensa central por el sancionado por cinco tarjetas amarillas Rodri Suárez, mientras que el catarí Homam se mantiene en el once titular culturalista. Además, Diego Collado como referencia en ataque.