Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Andorra, minuto a minuto
Cultural Leonesa
En directo
0
1
FC Andorra
Lautaro de León (4')
La Cultural acosa al rival
El equipo leonés con Lucas Ribeiro y hasta Barzic suben a rematar, pero sin consecuencias.
La Cultural va a por el empate
Chacón dispara desde fuera del área desviado.
La Cultural pide penalti
El equipo leonés pide pena máxima sobre Barzic, que el árbitro no concede.
La Cultural entra por banda
El equipo leonés busca a Homam y Calero.
Partido igualado en el Reino
El dominio es alterno, aunque tiene más el balón el Andorra.
El equipo leonés busca la portería contraria
Chacón mantiene la tensión en ataque del equipo culturalista.
Uyyyyy Calero!!!
Iván Calero chuta fuerte, pero despeja el portero andorrano Owono.
Uyyyyy Collado!!!
Jugadón de Lucas Ribeiro en el área, la pone a Collado, que remata fuera de cabeza.
Collado entra por banda
El punta culturalista quiere el balón.
Pitos en el Reino
La afición leonesa pita a su equipo.
El equipo leonés quiere el balón
Con Rodaja de recuperador y Chacón para ordenar el ataque.
La Cultural no se viene abajo
El equipo culturalista ataca por medio de Collado, pero corta Gael.
GOOOL DEL FC ANDORRA
0-1: Fallo atrás de Peru, se va Lautaro de León y bate a placer a Édgar Badía.
La Cultural quiere marcar pronto
Llegada culturalista por medio de Chacón, sin consecuencias.
Homam toca el primer balón
Al catarí se le ve muy intenso desde el principio.
Arranca el partido en el Reino
Mueve el balón el FC Andorra.
La previa
León afronta el partido previsto por el entrenador Rubén de la Barrera y por la fiel afición para el despegue de la Cultural de una vez por todas en Segunda División. Si el equipo culturalista quiere levantar el vuelo y aspirar a la permanencia en la categoría de plata debe comenzar a sumar de tres en tres ante el FC Andorra en el Reino de León. Peru entra como defensa central por el sancionado por cinco tarjetas amarillas Rodri Suárez, mientras que el catarí Homam se mantiene en el once titular culturalista. Además, Diego Collado como referencia en ataque.
ALINEACIONES:
CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Calero, Chacón, Radoja, Homam; Ribeiro y Collado.
FC ANDORRA: Owono; Carrique, Alende, Gael Alonso, Martí Vilà; Le Normand, Doménech, Villahermosa; Jastin, Lautaro de León y Cerdà.
ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).