Diario de León

Sigue en directo el partido Cultural Leonesa-Andorra, minuto a minuto

Cultural

Cultural Leonesa

En directo

0

1

Andorra

FC Andorra

Lautaro de León (4')

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño)
Ángel Fraguas
Publicado por
Ángel FraguasCoordinador de Deportes
León

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La Cultural acosa al rival 

El equipo leonés con Lucas Ribeiro y hasta Barzic suben a rematar, pero sin consecuencias.

La Cultural va a por el empate

Chacón dispara desde fuera del área desviado.

La Cultural pide penalti

El equipo leonés pide pena máxima sobre Barzic, que el árbitro no concede.

La Cultural entra por banda

El equipo leonés busca a Homam y Calero.

Partido igualado en el Reino

El dominio es alterno, aunque tiene más el balón el Andorra.

El equipo leonés busca la portería contraria

Chacón mantiene la tensión en ataque del equipo culturalista.

Uyyyyy Calero!!!

Iván Calero chuta fuerte, pero despeja el portero andorrano Owono.

Uyyyyy Collado!!!

Jugadón de Lucas Ribeiro en el área, la pone a Collado, que remata fuera de cabeza.

Collado entra por banda

El punta culturalista quiere el balón.

Pitos en el Reino

La afición leonesa pita a su equipo.

El equipo leonés quiere el balón

Con Rodaja de recuperador y Chacón para ordenar el ataque.

La Cultural no se viene abajo

El equipo culturalista ataca por medio de Collado, pero corta Gael.

GOOOL DEL FC ANDORRA

0-1: Fallo atrás de Peru, se va Lautaro de León y bate a placer a Édgar Badía.

La Cultural quiere marcar pronto

Llegada culturalista por medio de Chacón, sin consecuencias.

Homam toca el primer balón

Al catarí se le ve muy intenso desde el principio.

Arranca el partido en el Reino

Mueve el balón el FC Andorra.

La previa

León afronta el partido previsto por el entrenador Rubén de la Barrera y por la fiel afición para el despegue de la Cultural de una vez por todas en Segunda División. Si el equipo culturalista quiere levantar el vuelo y aspirar a la permanencia en la categoría de plata debe comenzar a sumar de tres en tres ante el FC Andorra en el Reino de León. Peru entra como defensa central por el sancionado por cinco tarjetas amarillas Rodri Suárez, mientras que el catarí Homam se mantiene en el once titular culturalista. Además, Diego Collado como referencia en ataque.

ALINEACIONES:

CULTURAL LEONESA: Badía; Víctor García, Peru, Barzic, Hinojo; Calero, Chacón, Radoja, Homam; Ribeiro y Collado.
FC ANDORRA: Owono; Carrique, Alende, Gael Alonso, Martí Vilà; Le Normand, Doménech, Villahermosa; Jastin, Lautaro de León y Cerdà.​
ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).

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