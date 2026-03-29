Diario de León

Empate sin goles entre el Ourense CF y la Ponferradina: un duelo igualado en O Couto, en fotos

Empate sin goles entre el Ourense CF y la Ponferradina.

Empate sin goles entre el Ourense CF y la Ponferradina.Iago Cortón

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Redacción
León

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Empate sin goles entre el Ourense CF y la Ponferradina.

Empate sin goles entre el Ourense CF y la Ponferradina.Iago Cortón

Un duelo igualado en O Couto

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