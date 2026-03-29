Ridículo de la Cultural Leonesa con pitos de la afición: "¡Natichu, dimisión!"

Momento en el que Lucas Ribeiro falla el penalti que lanzó, detenido por el portero del Andorra Owono.VIRGINIA MORÁN

Ridículo de la Cultural en su Reino con goleada del Andorra por 0-4, en un partido en el que la afición culturalista pitó con dureza al equipo desde la grada con gritos de "¡¡¡directiva dimisión!!! y ¡¡¡Natichu dimisión!!! La sufrida hinchada leonesa volvió a recibir otro duro golpe en otro momento clave, justo cuando el culturalismo necesitaba una victoria para creer en la salvación. Pero ni por esas. Un once titular con Peru, el catarí Homam y como delantero referencia Diego Collado.

El Andorra echó una palada más hacia el abismo al colista Cultural Leonesa, que pagó una vez más su endeblez en ambas áreas, en la propia dando facilidades para encajar dos goles en poco más de media hora y en la visitante errando ocasiones infallables, incluida una pena máxima lanzada por Lucas Ribeiro, que le podrían haber dado opciones para meterse en el encuentro. Y luego el director deportivo, José Manzanera, afirmó al día siguiente de cerrarse el mercado de invierno que el equipo no necesitaba reforzarse con un delantero.

En el duelo de recién ascendidos, el Andorra se llevó una victoria, con dos goles en cada parte, que puede valer media permanencia, frente a los leoneses que encadenaron su decimoquinta jornada sin ganar, con cinco puntos de 45 posibles, como tampoco su entrenador, Rubén de la Barrera, que sólo ha sumado un punto de los últimos quince disputados. Los números cantan por sí solos.

El plan andorrano no especuló y sí la Cultural sin presión sobre el área rival como en los primeros cuatro partidos de De la Barrera. El cuadro visitante desde el inicio del partido se adueñó del balón y la posesión ante una Cultural esperando sorprender a la contra, pero que muy pronto se vio castigada tras un grave error de un Peru Rodríguez, que volvía al equipo para suplir la ausencia del capitán Rodri Suárez. El excapitán de la Real Sociedad B no encimaba correctamente a Lautaro de León y el delantero uruguayo se iba de cara a portería para ajusticiar a Edgar Badía y colocar el 0-1 antes del minuto 5 de partido.

El golpe lo acusó por unos minutos el equipo local que, sin embargo, pronto pudo lograr la igualada en una acción de Lucas Ribeiro, que se inventó un centro rematado en boca de gol por Diego Collado de cabeza desviado con todo a su favor.

A renglón seguido otra acción del brasileño habilitando en banda a Iván Calero acabó con un disparo del madrileño bien respondido de puños por por Owono, dando paso a una fase de juego sin un dominador claro.

A la media hora volvía a surgir la ocasión para la igualada, con un balón desde la banda derecha de Iván Calero que, de nuevo Collado, no encontró portería al rematar, a placer, contra el cuerpo del guardameta andorrano, fallando lo infallable.

De lo que pudo ser el empate se pasó, en segundos, a un nuevo error defensivo local al no acabar de despejar Hinojo permitiendo que Jastin diera un taconazo a Marc Domènech y que este ajustara el remate al palo para el 0-2, que desató las iras de los aficionados hacia el director deportivo, José Manzanera, y hacia la apoderada nombrada por Aspire, Natichu Alvarado.

El segundo mazazo pudo haber sido contrarrestado de inmediato si Lucas Ribeiro hubiera transformado una pena máxima cometida sobre él mismo por Carrique y que adivinó Owono para rechazar y estrellarse el balón en el palo, para acabar haciéndose con él el guardameta.

Tras el descanso el partido entró en una dinámica sin demasiada presencia en las áreas, hasta que el Andorra pudo poner la puntilla en un balón filtrado sobre Manu Nieto, que acababa de entrar en el terreno de juego, para plantarse ante Édgar Badía y rematar, despejando el guardameta para evitar el tercero.

El partido languidecía entre la impotencia culturalista y el conformismo andorrano que se bastaba con tener orden para evitar cualquier susto, pero el derrumbe local llegó a falta de un cuarto de hora.

Una nueva pérdida en el centro del campo de Víctor Moreno, castigada por Manu Nieto, que esta vez no perdonó tras recortar a Fornos, y sólo cuatro minutos después ampliar la contundente derrota con una nueva acción a la contra que resolvió Yeray Cabanzón una vez que se deshizo de Hinojo.

Y el Reino de León pitó en la despedida con nuevos gritos pidiendo la dimisión de Natichu Alvarado y José Manzanera. El partido acabó como el rosario de la Aurora.