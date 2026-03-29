Diario de León

La Cultural se enfada con la directiva tras la derrota ante el Andorra, en fotos

La hinchada leonesa respondió en el Reino, mientras que el equipo no.

La hinchada leonesa respondió en el Reino, mientras que el equipo no.Virginia Moran

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Redacción
León

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La hinchada leonesa respondió en el Reino, mientras que el equipo no.

La hinchada leonesa respondió en el Reino, mientras que el equipo no.Virginia Moran

Los dirigidos por De la Barrera mostraron un nivel por debajo del de su afición

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