Diario de León

MOTOCROSS. Más de 50 pilotos compitieron en el debut del Autonómico en La Bañeza

La Salgada pone nombre a los primeros líderes

El circuito bañezano de La Salgaba albergó la primera prueba del Autonómico de motocross.

El circuito bañezano de La Salgaba albergó la primera prueba del Autonómico de motocross.RAMIRO

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Miguel Ángel TrancaRedactor de Deportes
Redacción

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La Bañeza levantó por todo lo alto las puertas del Campeonato de Castilla y León de motocross. El circuito de La Salgada, que en su día fue escenario de Mundial y Europeo, vestía sus mejores galas para la cita inaugural de un certamen que en este 2026 se desarrollará en siete escenarios. Y no lo podía hacer de mejor manera definiendo a los primeros líderes de hasta seis clasificaciones.

Con más de medio centenar de protagonistas, las instalaciones bañezanas abrieron temprano sus puertas para dar forma a un certamen que con vitola de Open reunía a pilotos tanto de la Comunidad como de Asturias, Galicia, País Vasco y Madrid.

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En Féminas B Cleo Marrón dejaba patente su condición de favorita apuntándose las dos mangas. El podio lo completaban Ane Gómez y June Anzules.

En MX1 David Gómez hacía pleno sumando 50 puntos seguido en ambas mangas por Marcos Gutiérrez mientras que la tercera posición de la general iba a manos de Rubén Zaballa. En MX 2 el podio tenía como protagonistas en los tres primeros peldaños a Carlos Martí, Hugo Herranz y Roberto Rodríguez.

En MX Máster Javier Paisán era el mejor por delante de Rubén Gordillo y Eduardo Sevilla. Y en MX85 Adrián Martín, Simón Valle y Hugo Moris eran los mejores al igual que Víctor Hernández, Adrián Parrondo y Daniel Herrero en Fun.

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