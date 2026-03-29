La Salgada pone nombre a los primeros líderes

El circuito bañezano de La Salgaba albergó la primera prueba del Autonómico de motocross.RAMIRO

La Bañeza levantó por todo lo alto las puertas del Campeonato de Castilla y León de motocross. El circuito de La Salgada, que en su día fue escenario de Mundial y Europeo, vestía sus mejores galas para la cita inaugural de un certamen que en este 2026 se desarrollará en siete escenarios. Y no lo podía hacer de mejor manera definiendo a los primeros líderes de hasta seis clasificaciones.

Con más de medio centenar de protagonistas, las instalaciones bañezanas abrieron temprano sus puertas para dar forma a un certamen que con vitola de Open reunía a pilotos tanto de la Comunidad como de Asturias, Galicia, País Vasco y Madrid.

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En Féminas B Cleo Marrón dejaba patente su condición de favorita apuntándose las dos mangas. El podio lo completaban Ane Gómez y June Anzules.

En MX1 David Gómez hacía pleno sumando 50 puntos seguido en ambas mangas por Marcos Gutiérrez mientras que la tercera posición de la general iba a manos de Rubén Zaballa. En MX 2 el podio tenía como protagonistas en los tres primeros peldaños a Carlos Martí, Hugo Herranz y Roberto Rodríguez.

En MX Máster Javier Paisán era el mejor por delante de Rubén Gordillo y Eduardo Sevilla. Y en MX85 Adrián Martín, Simón Valle y Hugo Moris eran los mejores al igual que Víctor Hernández, Adrián Parrondo y Daniel Herrero en Fun.

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