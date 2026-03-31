La Bañeza estrecha lazos con el Betis a través del fútbol

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La Bañeza y el Real Betis estrechan lazos a través del fútbol. En este caso a través del Campus de Tecnificación que el club verdiblanco ha celebrado estos primeros días de la semana de la mano de la Escuela de Fútbol de La Bañeza y el Ayuntamiento de la localidad.

En la primera jornada el alcalde Javier Carrera y la concejala de Deportes Laura Gallego visitaron el campus junto al coordinador de la Escuela de Fútbol de La Bañeza, Luis Carnicero. Carrera valoró esta iniciativa como una «oportunidad para complementar la formación de jóvenes futbolistas de la ciudad".