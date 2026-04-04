Vídeos de las dos aficiones antes del partido: "Pucelano el que no bote" y "qué cobardes los del Reino de León"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ambiente en León ha alcanzado su punto álgido con un vídeo que ya es viral, capturando la esencia más pura de la rivalidad regional en la previa del partido. En las imágenes, se observa a una marea de aficionados leoneses saltando al unísono mientras entonan con fuerza el ya clásico cántico: "¡Pucelano el que no bote es!". Esta demostración de fervor no solo caldea los ánimos de cara al encuentro, sino que reafirma la identidad de una afición que vive cada derbi con una intensidad eléctrica, transformando las calles en un hervidero de cánticos, bufandas al viento y esa sana provocación deportiva que hace que estos duelos sean únicos.

Asimismo, la afición vallisoletana también ha desfilado por Santo Domingo con sus cánticos para apoyar a su equipo al grito de "qué dolor es ser segundón y que cobardes los del reino de León".