Volodar Murzin completa el 39º Magistral de ajedrez Ciudad de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El joven jugador ruso de 19 años Volodar Murzin será la principal novedad en la 39ª edición del Magistral de ajedrez Ciudad de León que se disputará del 3 al 5 de junio en el Auditorio de la urbe, sito en el barrio de Eras de Renueva.

Compartirá tableros con el vietnamita Lê Quang Liêm, que defiende el título conquistado en 2025, además del argentino Faustino Oro y el local Jaime Santos.

Por otro lado, Jaime Santos afronta a partir del 6 de abril una nueva edición del campeonato de Europa de ajedrez absoluto en Katowice (Polonia), donde en 2022 logró el título continental en la modalidad de partidas rápidas. Formará parte de la representación española entre los que también estarán Antón, Alan Pichot, Daniil Yuffa o Iturrizaga.