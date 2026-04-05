La Virgen del Camino deja tocado al Atlético Bembibre

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

La Virgen del Camino se impuso en el derbi provincial leonés al Atlético Bembibre (3-1), en un partido que vio como los cuatro goles que se produjeron acabaron dentro de las redes durante los primeros 45 minutos. Pese a que los acontecimientos sucesivos acabarían decantando la balanza en otra dirección, el Atlético Bembibre sería el encargado de dar el primer golpe sobre la mesa.

En concreto, un viejo conocido de la afición local, Valentín, que volvía a un estadio que conocía muy bien, Los Dominicos, pues fue su campo durante toda la pasada temporada 2024-2025, abrió el marcador con un buen gol cuando el reloj marcaba los 10 minutos de choque. El jugador criado en la cantera culturalista es un trotamundos del fútbol modesto, habiendo pasado en su prolongada carrera a sus 30 años, por el Júpiter Leonés, el Salmantino, el Atlético Astorga, el Moralo CP, el Zamora CF, el Villanovense, el CD Toledo, el CD Ebro zaragozano, el CD Acero de Puerto Sagunto, el Palencia Cristo Atlético y La Virgen del Camino; antes de llegar el último verano de 2025 a las tierras de la comarca berciana.

Sería otro producto de la cantera de la Cultural, Mario Visa, quien solo un minuto más tarde llevaría el empate al electrónico, haciendo bueno el dicho de su gozo quedó en un pozo para la parroquia bembibrense. Con las tablas restituidas en el partido, los locales supieron adaptarse mejor a la nueva situación y jugar con los nervios del rival. Castrillo pondría por delante a los suyos cerca de la media hora del duelo y poco antes del descanso, Varillas daría otro estacazo, un golpe psicológico.

Con ese marcador comenzaría y acabaría el segundo tiempo, que fue un quiero y no puedo para el Atlético Bembibre, con los locales sabiendo jugar con el tempo del partido. Tras esta jornada 29ª y con cinco por jugarse, los bercianos tienen cinco puntos de ventaja respecto el descenso directo y cuatro con el Mojados que ocupa un lugar que probablemente lleve al descenso por arrastre, por la mala situación de los filiales de Burgos y Valladolid en 2ª RFEF.