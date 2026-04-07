El IV Torneo de Ajedrez 'Bani Eiza' se celebra con gran éxito de participación en La Bañeza

Publicado por Guillermo Mieres León Creado: Actualizado:

El Club de Ajedrez de La Bañeza celebró la pasada semana, aprovechando los días festivos por la Semana Santa, el IV Torneo de Ajedrez Bani Eiza, una competición oficial válida para Elo FIDE y dirigida exclusivamente a jugadores federados.

El evento repartió más de 1.500 euros en premios y reunió a ajedrecistas de distintos niveles procedentes de nuestra autonomía y de otras varias comunidades autónomas, sobre todo aquellas más cercanas como Galicia, Asturias o Cantabria.

La Biblioteca Municipal de La Bañeza acogió la totalidad de las partidas, consolidándose como sede del torneo y convirtiendo este espacio en una sala multimodal, pero con una temática muy relacionada con el ámbito intelectual, como es el ajedrez. Un juego que precisamente ha vuelto a estar en los últimos tiempos más en boca de todos debido a la serie de televisión del año 2020 Gambito de Dama, que a su vez está basada en un libro escrito en 1983 por Walter Tevis.

La cita registró un gran éxito de asistencia, tanto en número de participantes como en seguimiento del público, lo que reafirmó el creciente interés por el ajedrez en la localidad y su entorno. El torneo fue organizado por el Club de Ajedrez de La Bañeza, con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de La Bañeza, así como con la colaboración de la Fundación Conrado Blanco.