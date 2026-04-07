LaLiga denuncia el cántico en el Reino de León: "Pucela, capital de Senegal"

Basado en la información de la Comisión Estatal contra la Violencia en el Deporte y las denuncias de LaLiga, el partido Cultural y Deportiva Leonesa-Real Valladolid fue objeto de vigilancia por cánticos ofensivos. Entre los incidentes denunciados por LaLiga, se incluye el cántico "Pucela, capital de Senegal", entonado por aficionados de la Cultural y Deportiva Leonesa en el partido contra el Valladolid, de la jornada 34 de LaLiga Hypermotion de Segunda División.

Los detalles clave sobre los cánticos y las acciones de Antiviolencia son cánticos cruzados: LaLiga denunció cánticos ofensivos por parte de ambas aficiones. La hinchada del Real Valladolid entonó cánticos contra la Cultural, mientras que la afición culturalista se dirigió contra el equipo pucelano.

Los informes recogen expresiones como "Puta Cultural" (por parte de la afición del Real Valladolid) y "Puta Pucela" (por parte de los aficionados de la Cultural).

Debido a la tensión y la rivalidad, Antiviolencia catalogó este duelo como partido de alto riesgo, lo que implicó un refuerzo en las medidas de seguridad y control de acceso al estadio Reino de León.

Se realizaron despliegues policiales, incluyendo cacheos a los aficionados locales y visitantes para evitar la introducción de material prohibido.

La Comisión Antiviolencia propondrá medidas tanto de multas económicas como otras sanciones de entrada en recintos deportivos.