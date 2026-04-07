La Cultural Leonesa se prepara para la jornada de la camiseta retro

Camiseta retro que presentó la Cultural en sus redes sociales y no en Madrid junto al resto de los clubes que componen el fútbol profesional.CYDL

La Jornada Retro de LaLiga se celebrará del 10 al 13 de abril (jornada 31 de Primera División y 35 de Segunda División), rinde homenaje a la historia del fútbol español con equipos vistiendo camisetas de diseño clásico.

La elástica retro de la Cultural y Deportiva Leonesa no se presentó con la del resto de equipos del fútbol profesional en la jornada creada para su puesta de largo. Desde el club alegaron motivos logísticos, algo difícil de defender en un mundo donde las empresas paqueteras llevan en pocas horas cualquier artículo desde León a Madrid. Los aficionados sienten que esta falta de seriedad deja por los suelos el prestigio del club, con casi 103 años de historia.

RADOJA Y RIBEIRO, DUDAS

El mediocentro serbio Radoja y el atacante brasileño Lucas Ribeiro son dudas por molestias físicas, aunque podrían llegar a tiempo, al menos, para entrar en la convocatoria frente al Granada CF.